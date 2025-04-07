十大屋苑｜4月首周末錄12宗買賣 利嘉閣：樓市具承托 買家信心增

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受清明節長周末影響，不少業主及買家都選擇拜祭或回鄉，短暫停止買賣活動，二手交投有所回落。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(5至6日)十大指標屋苑錄得9宗二手成交，較對上一個周末(3月29至30日)的12宗，按周減3宗或25%；而清明節長周末(4日至6日)十大指標屋苑合共則錄得17宗買賣。

廖偉強指出，受清明節連假，股票市場波動等因素影響，今個周末二手交投有所回落，但清明長周末仍錄17宗買賣，證明現時樓市具承托力，買家信心足，未因上述影響而卻步；但本月節日氣氛仍舊濃厚，市場亦趨穩定，買家未有誘因入市，料整月二手交投保持平穩，相信要待減息、焦點新盤推售等刺激下，才會有較大升幅。