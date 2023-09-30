熱門搜尋:
中秋節2023 杭州亞運 AIRSIDE MBTI 恒大 十一國慶 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 流感 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-09-30 12:00:00

十大屋苑9月交投創近5年新低 中原：買家入市信心弱 期望政府「減辣」救市

分享：
十大屋苑9月交投創近5年新低 中原：買家入市信心弱 期望政府「減辣」救市

十大屋苑9月交投創近5年新低 中原：買家入市信心弱 期望政府「減辣」救市

二手樓市持續平淡，據中原地產統計，十大屋苑9月份錄得92宗成交，創59個月、即近5年新低，較上月的110宗，減少18宗或16.4%；當中半數屋苑成交量下跌，跌幅介乎28.6%77%，最少成交為鴨脷洲海怡半島及紅磡黃埔花園，僅錄得3宗。

至於最多成交為天水圍嘉湖山莊，期內錄得23宗。呎價方面，除鰂魚涌康怡花園按月微升0.4%外，其餘9個屋苑呎價均下跌，跌幅介乎0.9%17%。睇樓量方面，本周末十大屋苑預約睇樓量錄345組，按周跌1.4%，中秋及國慶三天假期合共錄485組睇樓預約。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上半月接連受惡劣天氣影響，睇樓活動及成交大受影響，美國聯儲局本月未有加息，但息口維持高企，年內亦有加息可能，加上新盤接連低開，買家預期樓價繼續下跌，遲買會更平，現階段不願入市。現時市場觀望氣氛相當濃厚，皆望政府「減辣」救市。

Ad Block
十大屋苑9月交投創近5年新低 中原：買家入市信心弱 期望政府「減辣」救市

據中原地產統計，十大屋苑9月份錄得92宗成交，創59個月、即近5年新低。

太古城月內錄10宗成交

中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，樓市前景未明，買家入市態度審慎，減價盤方錄成交，鰂魚涌太古城本月暫錄10宗成交，較上月錄14宗跌28.6%；平均實用呎價報約14,332元，回落約6.6%。本周末適逢中秋節及國慶連假，太古城周末睇樓人數回升20%，錄30組預約，三天假期合共錄45組睇樓預約，每方呎實用叫價約17,000元，按周跌約1.2%

海怡半島交投急挫77%

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪透露，海怡半島本月僅錄得3宗成交，較上月急挫約77%；平均實用呎價向下調至約13,470元，較上月減少約17%，受累於美國聯儲局高利率預期，買家睇淡樓市前景，導致區內二手交投陷入冰封狀態。海怡半島本周末睇樓氣氛與上周相若，錄30組睇樓預約，三天中秋及國慶假則共錄約50組預約，每呎實用叫價徘徊於約17,874元水平。

十大屋苑9月交投創近5年新低 中原：買家入市信心弱 期望政府「減辣」救市 十大屋苑9月交投創近5年新低 中原：買家入市信心弱 期望政府「減辣」救市

黃埔花園本月成交創5年新低

中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸指，黃埔花園本月最終僅錄得3宗成交，按月大挫約75%，創下5年新低，交投慘淡；平均實用呎價亦輕微調整至約13,392元水平。高息環境下，二手交投氣氛觀望，市場憧憬下月《施政報告》為樓市「減辣」，近日睇樓氣氛亦平平。黃埔花園本周末睇樓量維持25組預約，中秋及國慶三天假期則錄35組，每方呎實用叫價徘徊於約15,200元水平，料交投平平。

麗港城呎價回落至1.2

中原地產麗港城分區營業經理洪金興稱，藍田麗港城9月份錄得9宗成交，與上月全月交投量看齊；平均實用呎價則下跌至約12,054元，按月跌幅達5%，吸引觀望多時田買家出動睇樓。麗港城本周末睇樓量錄35組預約，按周再升5組或6.7%，中秋及國慶三天假期則錄40組，每方呎實用叫價則維持約12,780元，料交投持續升溫。

十大屋苑9月交投創近5年新低 中原：買家入市信心弱 期望政府「減辣」救市 十大屋苑9月交投創近5年新低 中原：買家入市信心弱 期望政府「減辣」救市

沙田第一城呎價按月跌逾4%

中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，樓價跌勢未完，觀望氣氛濃厚，沙田第一城本月暫錄約12宗成交，較上月的10宗增加2宗；平均實用呎價約13,447元水平，按月跌約4.4%。近日不少業主開始現實，陸續擴大議價空間，買家亦主力入市減價貨，呎價持續下調，屋苑本周末錄約45組睇樓量，較上周升約12.5%3天假期錄約65組，睇樓氣氛於長假期略有提升，相信部分用家希望趁機尋覓筍盤。

嘉湖山莊呎價跌至6年半新低

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，嘉湖山莊本月錄得23宗成交，較上月多5宗或約27.8%，惟交投量仍屬低水平。息口高企加上經濟前景未明，打擊入市意欲，業主唯有劈價求售，嘉湖山莊呎價拾級而下，本月平均實用呎價跌至約8,540元，創6年半新低，按月下跌約4.5%，月內錄得多宗呎價約7,000元、8,000元水平的低價成交，筍盤有承接，不過買家入市信心依然不大。本周末中秋節及國慶3天假期，市民專注歡度佳節或離港外遊，嘉湖山莊周末預約睇樓量下跌約25%，三天假期合共約80組睇樓預約，預計假期成交繼續淡靜。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

十大屋苑9月交投創近5年新低 中原：買家入市信心弱 期望政府「減辣」救市 十大屋苑9月交投創近5年新低 中原：買家入市信心弱 期望政府「減辣」救市
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受