十大屋苑9月交投創近5年新低 中原：買家入市信心弱 期望政府「減辣」救市

二手樓市持續平淡，據中原地產統計，十大屋苑9月份錄得92宗成交，創59個月、即近5年新低，較上月的110宗，減少18宗或16.4%；當中半數屋苑成交量下跌，跌幅介乎28.6%至77%，最少成交為鴨脷洲海怡半島及紅磡黃埔花園，僅錄得3宗。
至於最多成交為天水圍嘉湖山莊，期內錄得23宗。呎價方面，除鰂魚涌康怡花園按月微升0.4%外，其餘9個屋苑呎價均下跌，跌幅介乎0.9%至17%。睇樓量方面，本周末十大屋苑預約睇樓量錄345組，按周跌1.4%，中秋及國慶三天假期合共錄485組睇樓預約。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上半月接連受惡劣天氣影響，睇樓活動及成交大受影響，美國聯儲局本月未有加息，但息口維持高企，年內亦有加息可能，加上新盤接連低開，買家預期樓價繼續下跌，遲買會更平，現階段不願入市。現時市場觀望氣氛相當濃厚，皆望政府「減辣」救市。
太古城月內錄10宗成交
中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，樓市前景未明，買家入市態度審慎，減價盤方錄成交，鰂魚涌太古城本月暫錄10宗成交，較上月錄14宗跌28.6%；平均實用呎價報約14,332元，回落約6.6%。本周末適逢中秋節及國慶連假，太古城周末睇樓人數回升20%，錄30組預約，三天假期合共錄45組睇樓預約，每方呎實用叫價約17,000元，按周跌約1.2%。
海怡半島交投急挫77%
中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪透露，海怡半島本月僅錄得3宗成交，較上月急挫約77%；平均實用呎價向下調至約13,470元，較上月減少約17%，受累於美國聯儲局高利率預期，買家睇淡樓市前景，導致區內二手交投陷入冰封狀態。海怡半島本周末睇樓氣氛與上周相若，錄30組睇樓預約，三天中秋及國慶假則共錄約50組預約，每呎實用叫價徘徊於約17,874元水平。
黃埔花園本月成交創5年新低
中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸指，黃埔花園本月最終僅錄得3宗成交，按月大挫約75%，創下5年新低，交投慘淡；平均實用呎價亦輕微調整至約13,392元水平。高息環境下，二手交投氣氛觀望，市場憧憬下月《施政報告》為樓市「減辣」，近日睇樓氣氛亦平平。黃埔花園本周末睇樓量維持25組預約，中秋及國慶三天假期則錄35組，每方呎實用叫價徘徊於約15,200元水平，料交投平平。
麗港城呎價回落至1.2萬
中原地產麗港城分區營業經理洪金興稱，藍田麗港城9月份錄得9宗成交，與上月全月交投量看齊；平均實用呎價則下跌至約12,054元，按月跌幅達5%，吸引觀望多時田買家出動睇樓。麗港城本周末睇樓量錄35組預約，按周再升5組或6.7%，中秋及國慶三天假期則錄40組，每方呎實用叫價則維持約12,780元，料交投持續升溫。
沙田第一城呎價按月跌逾4%
中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，樓價跌勢未完，觀望氣氛濃厚，沙田第一城本月暫錄約12宗成交，較上月的10宗增加2宗；平均實用呎價約13,447元水平，按月跌約4.4%。近日不少業主開始現實，陸續擴大議價空間，買家亦主力入市減價貨，呎價持續下調，屋苑本周末錄約45組睇樓量，較上周升約12.5%，3天假期錄約65組，睇樓氣氛於長假期略有提升，相信部分用家希望趁機尋覓筍盤。
嘉湖山莊呎價跌至6年半新低
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，嘉湖山莊本月錄得23宗成交，較上月多5宗或約27.8%，惟交投量仍屬低水平。息口高企加上經濟前景未明，打擊入市意欲，業主唯有劈價求售，嘉湖山莊呎價拾級而下，本月平均實用呎價跌至約8,540元，創6年半新低，按月下跌約4.5%，月內錄得多宗呎價約7,000元、8,000元水平的低價成交，筍盤有承接，不過買家入市信心依然不大。本周末中秋節及國慶3天假期，市民專注歡度佳節或離港外遊，嘉湖山莊周末預約睇樓量下跌約25%，三天假期合共約80組睇樓預約，預計假期成交繼續淡靜。