十大屋苑9月交投創近5年新低 中原：買家入市信心弱 期望政府「減辣」救市

二手樓市持續平淡，據中原地產統計，十大屋苑9月份錄得92宗成交，創59個月、即近5年新低，較上月的110宗，減少18宗或16.4%；當中半數屋苑成交量下跌，跌幅介乎28.6%至77%，最少成交為鴨脷洲海怡半島及紅磡黃埔花園，僅錄得3宗。

至於最多成交為天水圍嘉湖山莊，期內錄得23宗。呎價方面，除鰂魚涌康怡花園按月微升0.4%外，其餘9個屋苑呎價均下跌，跌幅介乎0.9%至17%。睇樓量方面，本周末十大屋苑預約睇樓量錄345組，按周跌1.4%，中秋及國慶三天假期合共錄485組睇樓預約。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上半月接連受惡劣天氣影響，睇樓活動及成交大受影響，美國聯儲局本月未有加息，但息口維持高企，年內亦有加息可能，加上新盤接連低開，買家預期樓價繼續下跌，遲買會更平，現階段不願入市。現時市場觀望氣氛相當濃厚，皆望政府「減辣」救市。