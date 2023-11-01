十大指標屋苑上周買賣按周跌兩成 嘉湖山莊交投跌幅最大｜二手市況

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(10月23至29日)錄得26宗買賣個案，較前周(10月16至22日)的33宗減少21%，每個屋苑平均錄約2至3宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，部分買家搶先於施政報告公布前一周期間偷步入市，而市場氣氛在報告公布當周轉趨觀望，買家暫時按兵不動，令十大屋苑交投量回軟。

新盤貼市價搶客 料 二手樓短期續慢 在上周十大活躍成交屋苑中，共有4個屋苑交投量下跌，跌幅介乎33%至67%不等，當中嘉湖山莊交投跌幅最大，由前周6宗急挫至上周2宗，按周銳減67%或4宗。至於沙田第一城及太古城均各以4宗買賣，一同登上上周最熱賣屋苑寶座。陳海潮指，市場正在消化施政報告中對於樓市的減辣措施，相信二手交投量將逐漸回升，惟發展商此際積極推出新盤應市，開價亦貼近現市，料將攤薄二手客源，相信短期內十大屋苑買賣難有明顯增幅，成交量緩步而上。