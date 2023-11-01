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地產
2023-11-01 12:40:00

十大指標屋苑上周買賣按周跌兩成 嘉湖山莊交投跌幅最大｜二手市況

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上周十大活躍指標屋苑中，天水圍嘉湖山莊交投跌幅最大，由前周6宗急挫至上周2宗，按周銳減67%。

上周十大活躍指標屋苑中，天水圍嘉湖山莊交投跌幅最大，由前周6宗急挫至上周2宗，按周銳減67%。

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(102329)錄得26宗買賣個案，較前周(101622)33宗減少21%，每個屋苑平均錄約23宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，部分買家搶先於施政報告公布前一周期間偷步入市，而市場氣氛在報告公布當周轉趨觀望，買家暫時按兵不動，令十大屋苑交投量回軟。

新盤貼市價搶客 料二手樓短期續慢

在上周十大活躍成交屋苑中，共有4個屋苑交投量下跌，跌幅介乎33%67%不等，當中嘉湖山莊交投跌幅最大，由前周6宗急挫至上周2宗，按周銳減67%4宗。至於沙田第一城及太古城均各以4宗買賣，一同登上上周最熱賣屋苑寶座。陳海潮指，市場正在消化施政報告中對於樓市的減辣措施，相信二手交投量將逐漸回升，惟發展商此際積極推出新盤應市，開價亦貼近現市，料將攤薄二手客源，相信短期內十大屋苑買賣難有明顯增幅，成交量緩步而上。

沙田第一城上周錄4宗買賣成交，與太古城一同位列上周最熱賣屋苑榜首。

沙田第一城上周錄4宗買賣成交，與太古城一同位列上周最熱賣屋苑榜首。

利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜*(102329)

排名

屋苑名稱

買賣成交宗數

平均實用呎價 ()

上周

前周

上周

前周

上周

前周

1

1

沙田第一城

4

8

13,834

13,482

1

5

太古城

4

3

16,084

15,350

3

5

黃埔花園**

3

3

13,820

12,164

3

珀麗灣

3

1

11,023

10,840

5

2

嘉湖山莊

2

6

8,482

8,718

5

3

美孚新邨

2

4

9,290

10,510

5

5

愉景新城

2

3

13,824

13,722

5

9

港灣豪庭

2

2

14,967

15,251

5

9

康怡花園**

2

2

11,869

14,112

5

淘大花園**

2

1

14,558

12,641

　

　

十大屋苑總計

26

33

　

　

備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
料提供：利嘉閣地產研究部
*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10
**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢

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