十大指標屋苑上周買賣按周跌兩成 嘉湖山莊交投跌幅最大｜二手市況

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(10月23至29日)錄得26宗買賣個案，較前周(10月16至22日)的33宗減少21%，每個屋苑平均錄約2至3宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，部分買家搶先於施政報告公布前一周期間偷步入市，而市場氣氛在報告公布當周轉趨觀望，買家暫時按兵不動，令十大屋苑交投量回軟。
新盤貼市價搶客 料二手樓短期續慢
在上周十大活躍成交屋苑中，共有4個屋苑交投量下跌，跌幅介乎33%至67%不等，當中嘉湖山莊交投跌幅最大，由前周6宗急挫至上周2宗，按周銳減67%或4宗。至於沙田第一城及太古城均各以4宗買賣，一同登上上周最熱賣屋苑寶座。陳海潮指，市場正在消化施政報告中對於樓市的減辣措施，相信二手交投量將逐漸回升，惟發展商此際積極推出新盤應市，開價亦貼近現市，料將攤薄二手客源，相信短期內十大屋苑買賣難有明顯增幅，成交量緩步而上。
利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜*(10月23至29日)
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排名
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屋苑名稱
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買賣成交宗數
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平均實用呎價 (元)
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上周
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前周
|
上周
|
前周
|
上周
|
前周
|
1
|
1
|
沙田第一城
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4
|
8
|
13,834
|
13,482
|
1
|
5
|
太古城
|
4
|
3
|
16,084
|
15,350
|
3
|
5
|
黃埔花園**
|
3
|
3
|
13,820
|
12,164
|
3
|
─
|
珀麗灣
|
3
|
1
|
11,023
|
10,840
|
5
|
2
|
嘉湖山莊
|
2
|
6
|
8,482
|
8,718
|
5
|
3
|
美孚新邨
|
2
|
4
|
9,290
|
10,510
|
5
|
5
|
愉景新城
|
2
|
3
|
13,824
|
13,722
|
5
|
9
|
港灣豪庭
|
2
|
2
|
14,967
|
15,251
|
5
|
9
|
康怡花園**
|
2
|
2
|
11,869
|
14,112
|
5
|
─
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淘大花園**
|
2
|
1
|
14,558
|
12,641
|
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|
十大屋苑總計
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26
|
33
|
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備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
註*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10位
註**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢