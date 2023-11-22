十大指標屋苑上周買賣錄44宗 按周增52% 大型新盤貼市價開賣 二手受壓

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周 (11月13至19日)錄44宗買賣個案，較前周(11月6至12日)的29宗增加52%，每個屋苑平均錄約4至5宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，大型新盤即將開售，二手屋苑交投熱度未減，整體樓市走勢平穩，十大屋苑緊隨大市步伐造好。
上周十大活躍成交屋苑中，共有7個屋苑交投量上升，宗數增加介乎1宗至6宗不等，當中太古城交投變化顯著，成交量按周增加了6宗或1.5倍，以總數10宗買賣登上上周最熱賣屋苑寶座。陳海潮指出，準買家等候千伙大型新盤開售之際，注意力暫於二手屋苑停駐，從上周十大屋苑交投量中可見一斑。然而，隨著新界區一手大盤以貼市價登場，相信將會再度鎖起市場購買力，短期內或對十大屋苑市況構成壓力，直至新盤銷售空檔期才會好轉。
利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜 (11月13至19日)
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排名
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屋苑名稱
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買賣成交宗數
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平均實用呎價 (元)
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上周
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前周
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上周
|
前周
|
上周
|
前周
|
1
|
3
|
太古城
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10
|
4
|
15,282
|
14,461
|
2
|
1
|
嘉湖山莊
|
8
|
6
|
8,650
|
8,508
|
3
|
10
|
美孚新村
|
6
|
3
|
9,981
|
10,321
|
4
|
3
|
維景灣畔
|
4
|
4
|
14,819
|
15,484
|
4
|
─
|
南豐新村
|
4
|
1
|
11,723
|
10,702
|
6
|
─
|
碧堤半島
|
3
|
2
|
11,930
|
11,183
|
6
|
─
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淘大花園**
|
3
|
0
|
12,460
|
--
|
8
|
2
|
沙田第一城**
|
2
|
5
|
13,769
|
12,497
|
8
|
10
|
麗港城
|
2
|
3
|
10,656
|
11,279
|
8
|
─
|
宇晴軒
|
2
|
1
|
15,824
|
15,139
|
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十大屋苑總計
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44
|
29
|
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備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
註*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10位
註**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢