熱門搜尋:
朗然 BTS Haerin MIRROR 柳應廷 的士罷工 床蝨 YOHO WEST 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 叱咤2023 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-11-22 15:30:00

十大指標屋苑上周買賣錄44宗 按周增52% 大型新盤貼市價開賣 二手受壓

分享：
利嘉閣地產數據指，十大活躍指標屋苑上周買賣錄44宗，其中太古城佔10宗，成上周最熱賣屋苑。(資料圖片)

利嘉閣地產數據指，十大活躍指標屋苑上周買賣錄44宗，其中太古城佔10宗，成上周最熱賣屋苑。(資料圖片)

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周 (111319)44宗買賣個案，較前周(11612)29宗增加52%，每個屋苑平均錄約45宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，大型新盤即將開售，二手屋苑交投熱度未減，整體樓市走勢平穩，十大屋苑緊隨大市步伐造好。

上周十大活躍成交屋苑中，共有7個屋苑交投量上升，宗數增加介乎1宗至6宗不等，當中太古城交投變化顯著，成交量按周增加了6宗或1.5倍，以總數10宗買賣登上上周最熱賣屋苑寶座。陳海潮指出，準買家等候千伙大型新盤開售之際，注意力暫於二手屋苑停駐，從上周十大屋苑交投量中可見一斑。然而，隨著新界區一手大盤以貼市價登場，相信將會再度鎖起市場購買力，短期內或對十大屋苑市況構成壓力，直至新盤銷售空檔期才會好轉。

利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜 (111319)

排名

屋苑名稱

買賣成交宗數

平均實用呎價 ()

上周

前周

上周

前周

上周

前周

1

3

太古城

10

4

15,282

14,461

2

1

嘉湖山莊

8

6

8,650

8,508

3

10

美孚新村

6

3

9,981

10,321

4

3

維景灣畔

4

4

14,819

15,484

4

南豐新村

4

1

11,723

10,702

6

碧堤半島

3

2

11,930

11,183

6

淘大花園**

3

0

12,460

--

8

2

沙田第一城**

2

5

13,769

12,497

8

10

麗港城

2

3

10,656

11,279

8

宇晴軒

2

1

15,824

15,139

　

　

十大屋苑總計

44

29

　

　

備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10
**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受