十大指標屋苑上周買賣錄44宗 按周增52% 大型新盤貼市價開賣 二手受壓

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周 (11月13至19日)錄44宗買賣個案，較前周(11月6至12日)的29宗增加52%，每個屋苑平均錄約4至5宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，大型新盤即將開售，二手屋苑交投熱度未減，整體樓市走勢平穩，十大屋苑緊隨大市步伐造好。

上周十大活躍成交屋苑中，共有7個屋苑交投量上升，宗數增加介乎1宗至6宗不等，當中太古城交投變化顯著，成交量按周增加了6宗或1.5倍，以總數10宗買賣登上上周最熱賣屋苑寶座。陳海潮指出，準買家等候千伙大型新盤開售之際，注意力暫於二手屋苑停駐，從上周十大屋苑交投量中可見一斑。然而，隨著新界區一手大盤以貼市價登場，相信將會再度鎖起市場購買力，短期內或對十大屋苑市況構成壓力，直至新盤銷售空檔期才會好轉。