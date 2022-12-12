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地產
2022-12-12 10:59:03

十大指標屋苑｜市場乏利好消息 買家假期外遊欠積極 利嘉閣：周末錄11宗成交未現突破

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市場缺乏利好消息刺激，加上假期外遊買家欠積極，利嘉閣十大指標屋苑周六日錄11成交，交投未見突破。(資料圖片)

市場缺乏利好消息刺激，加上假期外遊買家欠積極，利嘉閣十大指標屋苑周六日錄11成交，交投未見突破。(資料圖片)

據利嘉閣地產分行網絡數據指，在剛過去的周六日(1210日至11)，十大指標屋苑累計錄得11宗二手成交個案，較上周同期(123日至4)12宗減少1宗或8%，連續5周守住雙位數水平。

樓市乏明確利好消息帶動

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近期二手樓市仍然平穩，市場缺乏具體而明確的利好消息帶動，反之疫情上升及加息等不利因素仍存在，故交投縱已逐漸回穩，但仍未轉趨熾熱。此外，臨近聖誕及新年長假期，不少市民計畫外遊，買賣雙方的積極性亦隨之下降，加上部分買家觀望本周美國及香港的加息情況，亦令買賣雙方拉鋸持續，拖慢成交步伐。他續指，市場仍然有大批購買力等待釋放，預期要有較明確的利好經濟措施出現，以及在通關問題上有更大進展，樓市成交才會出現爆炸性上升。

利嘉閣十大指標屋苑中，剛過去周六日美孚新邨錄得4宗成交居冠。(資料圖片)

利嘉閣十大指標屋苑中，剛過去周六日美孚新邨錄得4宗成交居冠。(資料圖片)

九龍區成交全線上揚

於剛過去的周六日十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，九龍區成交全面上揚，4個指標屋苑均錄得倍數計升幅(詳見附表)，其中美孚新邨連錄4宗買賣，黃埔花園及新都城則各錄2宗成交，觀塘麗港城亦錄得1宗成交。不過，新界區交投量則明顯回落，沙田第一城及映灣園期內都未錄得成交，嘉湖山莊亦回落50%，期內只錄得1宗買賣。港島區方面，太古城錄得1宗買賣，較上周同期回落66%，康怡花園及杏花邨則連續兩個周六日都未錄得交投。

利嘉閣十大指標屋苑假日成交量價變化

地區

屋苑

買賣成交宗數

實用面積呎價()

本周六日

上周六日

升跌幅

本周六日

上周六日

121011

1234

121011

1234

港島

太古城

1

3

-66%

16,032

15,965

康怡花園

0

0

ó

杏花邨

0

0

ó

九龍

黃埔花園

2

1

+100%

13,059

14,602

麗港城

1

0

不適用

12,253

新都城

2

1

+100%

11,568

11,693

美孚新邨

4

2

+100%

10,203

9,125

新界

沙田第一城

0

2

-100%

14,371

嘉湖山莊

1

2

-50%

9,510

9,000

映灣園

0

1

-100%

10,140

總計

11

12

-8%

　

0%

備註：上列資料乃從本公司分行網絡收集所得的臨時數字，僅供參考，日後可能作出修訂。
資料提供：利嘉閣地產分行網絡

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