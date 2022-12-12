十大指標屋苑｜市場乏利好消息 買家假期外遊欠積極 利嘉閣：周末錄11宗成交未現突破

據利嘉閣地產分行網絡數據指，在剛過去的周六日(12月10日至11日)，十大指標屋苑累計錄得11宗二手成交個案，較上周同期(12月3日至4日)的12宗減少1宗或8%，連續5周守住雙位數水平。

樓市 乏明確利好消息帶動 利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近期二手樓市仍然平穩，市場缺乏具體而明確的利好消息帶動，反之疫情上升及加息等不利因素仍存在，故交投縱已逐漸回穩，但仍未轉趨熾熱。此外，臨近聖誕及新年長假期，不少市民計畫外遊，買賣雙方的積極性亦隨之下降，加上部分買家觀望本周美國及香港的加息情況，亦令買賣雙方拉鋸持續，拖慢成交步伐。他續指，市場仍然有大批購買力等待釋放，預期要有較明確的利好經濟措施出現，以及在通關問題上有更大進展，樓市成交才會出現爆炸性上升。

九龍區成交全線上揚 於剛過去的周六日十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，九龍區成交全面上揚，4個指標屋苑均錄得倍數計升幅(詳見附表)，其中美孚新邨連錄4宗買賣，黃埔花園及新都城則各錄2宗成交，觀塘麗港城亦錄得1宗成交。不過，新界區交投量則明顯回落，沙田第一城及映灣園期內都未錄得成交，嘉湖山莊亦回落50%，期內只錄得1宗買賣。港島區方面，太古城錄得1宗買賣，較上周同期回落66%，康怡花園及杏花邨則連續兩個周六日都未錄得交投。