十大指標屋苑｜業主接受現實減價 利嘉閣：上周錄31宗成交 按周增55%

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(8月14至20日)錄31宗買賣個案，較前周(8月7至13日)的20宗增加55%，每個屋苑平均錄約3宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新盤貼合目前市場可接受的價格水平而熱賣，為住宅買賣設下新起點，相信業主會根據市況變化，而作出讓步，十大屋苑買賣稍微增加。
嘉湖山莊佔6宗 登熱賣榜首
在上周十大活躍成交屋苑中，共有6個屋苑交投量上升，宗數增加介乎1宗至3宗不等，當中YOHO TOWN及大埔中心交投變化最大，於上周分別錄5宗及3宗成交，按周各增加了3宗。至於嘉湖山莊則以6宗買賣，榮登上周最熱賣屋苑寶座。陳海潮指出，隨著業主開始接受現實並下調叫價，料於淡靜的二手市場泛起漣漪，可望煞停指標屋苑交投跌勢；而樓市經歷數月來的整固期後，他預料短期內二手屋苑成交量有望保持平穩橫行，及後有機會緩步上升。
利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜* (8月14至20日)
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排名
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屋苑名稱
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買賣成交宗數
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平均實用呎價 (元)
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上周
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前周
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上周
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前周
|
上周
|
前周
|
1
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2
|
嘉湖山莊
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6
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4
|
9,083
|
9,123
|
2
|
7
|
YOHO Town**
|
5
|
2
|
15,748
|
13,347
|
3
|
7
|
將軍澳中心
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3
|
2
|
15,022
|
15,976
|
3
|
7
|
銀湖‧天峰
|
3
|
2
|
14,094
|
14,751
|
3
|
─
|
麗港城
|
3
|
1
|
13,313
|
12,069
|
3
|
─
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大埔中心**
|
3
|
0
|
12,729
|
--
|
7
|
5
|
太古城
|
2
|
3
|
15,216
|
14,922
|
7
|
7
|
海濱南岸
|
2
|
2
|
17,253
|
17,807
|
7
|
7
|
新港城
|
2
|
2
|
15,805
|
15,417
|
7
|
7
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沙田第一城
|
2
|
2
|
14,949
|
13,980
|
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十大屋苑總計
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31
|
20
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備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
註*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10位
註**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢