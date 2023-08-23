十大指標屋苑｜業主接受現實減價 利嘉閣：上周錄31宗成交 按周增55%

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(8月14至20日)錄31宗買賣個案，較前周(8月7至13日)的20宗增加55%，每個屋苑平均錄約3宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新盤貼合目前市場可接受的價格水平而熱賣，為住宅買賣設下新起點，相信業主會根據市況變化，而作出讓步，十大屋苑買賣稍微增加。

嘉湖山莊佔 6 宗 登熱賣榜首 在上周十大活躍成交屋苑中，共有6個屋苑交投量上升，宗數增加介乎1宗至3宗不等，當中YOHO TOWN及大埔中心交投變化最大，於上周分別錄5宗及3宗成交，按周各增加了3宗。至於嘉湖山莊則以6宗買賣，榮登上周最熱賣屋苑寶座。陳海潮指出，隨著業主開始接受現實並下調叫價，料於淡靜的二手市場泛起漣漪，可望煞停指標屋苑交投跌勢；而樓市經歷數月來的整固期後，他預料短期內二手屋苑成交量有望保持平穩橫行，及後有機會緩步上升。