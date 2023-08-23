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地產
2023-08-23 18:14:48

十大指標屋苑｜業主接受現實減價 利嘉閣：上周錄31宗成交 按周增55%

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全港十大活躍指標屋苑在上周共錄31宗買賣成交，按周增加55%，嘉湖山莊以以6宗買賣登榜首。

全港十大活躍指標屋苑在上周共錄31宗買賣成交，按周增加55%，嘉湖山莊以以6宗買賣登榜首。

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(81420)31宗買賣個案，較前周(8713)20宗增加55%，每個屋苑平均錄約3宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新盤貼合目前市場可接受的價格水平而熱賣，為住宅買賣設下新起點，相信業主會根據市況變化，而作出讓步，十大屋苑買賣稍微增加。

嘉湖山莊佔6 登熱賣榜首

在上周十大活躍成交屋苑中，共有6個屋苑交投量上升，宗數增加介乎1宗至3宗不等，當中YOHO TOWN及大埔中心交投變化最大，於上周分別錄5宗及3宗成交，按周各增加了3宗。至於嘉湖山莊則以6宗買賣，榮登上周最熱賣屋苑寶座。陳海潮指出，隨著業主開始接受現實並下調叫價，料於淡靜的二手市場泛起漣漪，可望煞停指標屋苑交投跌勢；而樓市經歷數月來的整固期後，他預料短期內二手屋苑成交量有望保持平穩橫行，及後有機會緩步上升。

利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜* (8月14至20日)

排名

屋苑名稱

買賣成交宗數

平均實用呎價 ()

上周

前周

上周

前周

上周

前周

1

2

嘉湖山莊

6

4

9,083

9,123

2

7

YOHO Town**

5

2

15,748

13,347

3

7

將軍澳中心

3

2

15,022

15,976

3

7

銀湖‧天峰

3

2

14,094

14,751

3

麗港城

3

1

13,313

12,069

3

大埔中心**

3

0

12,729

--

7

5

太古城

2

3

15,216

14,922

7

7

海濱南岸

2

2

17,253

17,807

7

7

新港城

2

2

15,805

15,417

7

7

沙田第一城

2

2

14,949

13,980

　

　

十大屋苑總計

31

20

　

　

備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10
**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢

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