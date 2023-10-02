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地產
2023-10-02 18:36:25

十大指標屋苑｜長假期外遊 市場觀望施政報告 利嘉閣：國慶假3天僅錄4宗買賣

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今年中秋及國慶合共3日長假期，不少港人外遊，以及觀望施政報告結果，令二手樓睇樓和成交活動凍結。

今年中秋及國慶合共3日長假期，不少港人外遊，以及觀望施政報告結果，令二手樓睇樓和成交活動凍結。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(9月30至10月1日)十大指標屋苑錄得2宗二手成交，較對上周六、日(9月23至24日)的4宗減少約50%，連跌3周；而國慶節3天假期(9月30日至10月2日)則合共錄得4宗買賣。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，香港人把握中秋及國慶節3日長假期外遊及消費，令二手樓睇樓和成交活動凍結；再者，美國聯儲局在月中的議息會議中提及，今年內仍有可能加息，令市民置業部署上轉持觀望態度。他指出，現時市場交投氣氛淡靜，除了因為聯儲局在9月中已放聲可能再度上調息率，令有意置業人士卻步，加上行政長官將於本月25日發表新一份施政報告，市民關注會否公布樓市相關的減辣措施，故令市場對二手樓市的觀望氣氛轉趨濃厚。他又指，在等待施政報告期間，除非有個別新盤銷情非常好，帶動整體樓市交易氣氛，或者有樓市減辣措施提前公布，否則短期內二手市況變化不大，交投量將持續在低位水平徘徊。

3天長假期 6屋苑「捧蛋」

在過去3天的十大指標屋苑買賣中，港九及新界共有4個屋苑錄得成交，其中太古城、美孚新邨、黃埔花園及嘉湖山莊各錄得1宗成交，其餘的康怡花園、杏花邨、麗港城、新都城、沙田第一城及映灣園則齊齊「捧蛋」，於國慶節3天假期並無錄得成交。

太古城銀星閣中層戶1060萬沽

利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑表示，過去3日太古城暫錄得1宗成交，單位為銀星閣中層F室，實用面積719方呎，成交價1,060萬元，平均實用呎價14,742元，而9月份太古城共錄得11宗二手買賣成交。

黃埔花園5期中層戶890萬易手

利嘉閣地產紅磡九豪區黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，黃埔花園在剛過去的周末及國慶節3天假期，只錄得1宗買賣，單位為5期5座中層G室，實用面積680方呎，新近以890萬元易手，折合實用呎價13,088元。

嘉湖山莊樂湖居中層468萬賣出

利嘉閣地產天水圍-天盛分行經理蕭啟諾表示，嘉湖山莊暫錄得1宗成交，單位為樂湖居9座中層G室，實用面積548方呎，成交價468萬元，平均實用呎價8,540元。

利嘉閣十大指標屋苑假日成交量價變化

地區

屋苑

 

買賣成交宗數

實用面積呎價()

本周六日

上周六日

升跌幅

國慶節

3年假期

30/9-2/10

本周六日

周六日

30/9-1/10

23/9-24/9

30/9-1/10

23/9-24/9

港島

太古城

1

0

不適用

1

14,742

康怡花園

0

0

ó

0

杏花邨

0

0

ó

0

九龍

黃埔花園

0

0

ó

1

13,088

麗港城

0

1

- 100%

0

12,500

新都城

0

0

ó

0

美孚新邨

0

3

- 100%

1

10,800

10,480

新界

沙田第一城

0

0

ó

0

嘉湖山莊

1

0

不適用

1

8,540

映灣園

0

0

ó

0

總計

2

4

-50%

4

 

0%
                 

備註：上列資料乃從本公司分行網絡收集所得的臨時數字，僅供參考，日後可能作出修訂。
資料提供：利嘉閣地產分行網絡

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