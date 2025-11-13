十大活躍指標屋苑買賣按周微跌4% 利嘉閣：黃埔花園最熱賣 交投大增1.75倍｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近期市況熱鬧，二手盤源被大量吸納，在盤源未及補充下，十大屋苑交投出現輕微回落。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周（3/11-9/11）錄51宗買賣個案，較前周（27/10-2/11）的53宗微跌約4%，平均每個屋苑錄約5宗成交；同時上周十大活躍指標屋苑成交量已佔50指標屋苑總成交量約56.7%，反映買家鍾情於黃埔花園、美孚新邨、沙田第一城等大型屋苑。

嘉湖山莊大跌 60% 跌幅最大屋苑 在上周十大活躍成交屋苑當中，有4個屋苑交投量上升、4個下降及2個持平；其中下降者跌幅介乎於25%至60%。當中嘉湖山莊跌幅最大，上周成交量為4宗、較前周10宗大跌60%。另外黃埔花園的交投表現尤為突出，成交量由前周的4宗大增1.75倍至上周的11宗、為上周唯一錄雙位數成交的屋苑。而新都城及維景灣畔在成交量不變下擠身十大，分別佔據第四及第十位。

陳海潮：盤源補充較慢 料成交量短期內維持 50 宗水平窄幅上落 陳海潮指出，減息效應的影響下，二手樓市表現仍然不俗，雖然上周成交量稍有回落，相信主要受到盤源補充較慢所致。另外本周內陸續有不少數量的新盤相繼推售，對二手市場或帶來一定影響，故料十大屋苑成交量短期內將維持在約50宗水平窄幅上落。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)