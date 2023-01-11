熱門搜尋:
C觀點 劉鑾雄 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-01-11 14:45:00

十大活躍指標屋苑｜利嘉閣：上周成交81宗 太古城佔15宗居首 盈翠半島交投升最多

分享：
利嘉閣指，上周十大活躍指標屋苑中，太古城以15宗成交奪冠。(資料圖片)

利嘉閣指，上周十大活躍指標屋苑中，太古城以15宗成交奪冠。(資料圖片)

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(128)81宗買賣個案，較前周(1226112)65宗增加25%，每個屋苑平均錄約8宗成交。利嘉閣地產董事陳大偉表示，中港通關帶動本港經濟復甦，業主趁機反價、封盤，買家眼見樓價開始轉向回升，不惜追價入市，二手交投轉趨活躍。

青衣盈翠半島交投飆升，由前周僅錄1宗成交，升至上周6宗，交投量屬十大活躍指標屋苑中升幅最大。(資料圖片)

青衣盈翠半島交投飆升，由前周僅錄1宗成交，升至上周6宗，交投量屬十大活躍指標屋苑中升幅最大。(資料圖片)

市場對通關反應正面 樓價跌勢紓緩

在上周十大活躍成交屋苑中(詳見附表)，共有7個屋苑交投量報升，升幅由20%5倍不等。當中青衣盈翠半島交投升幅最大，成交量由前周僅1宗，飆升至上周6宗，按周增加5倍；太古城則以15宗成交，勇奪上周最熱賣屋苑寶座。陳大偉指出，市民對兩地通關反應正面，相信本港經濟開始重啟，樓市交投氣氛徐徐回暖，業主有見及此，叫價變得硬淨，樓價跌勢得以紓緩。另一方面，加息周期步入尾聲，置業人士已然有充裕時間妥善應對，並料農曆新年前依然會有用家偷步入市，把握最後撈底時機。

利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜 (128日）

排名

屋苑名稱

買賣成交宗數

平均實用呎價 ()

上周

前周

上周

前周

上周

前周

1

3

太古城

15

11

15,936

15,206

2

8

黃埔花園

11

6

14,845

13,871

3

7

沙田第一城

10

7

13,104

14,254

4

2

嘉湖山莊

9

12

9,795

9,996

5

1

美孚新村**

7

14

11,277

10,197

5

名城

7

2

16,308

16,911

7

將軍澳中心

6

5

15,398

14,768

7

盈翠半島

6

1

15,166

15,335

9

8

維景灣畔

5

6

15,990

15,518

9

YOHO Town**

5

1

14,170

17,901

　

　

十大屋苑總計

81

65

　

　

備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
料提供：利嘉閣地產研究部
*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10
**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受