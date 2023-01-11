十大活躍指標屋苑｜利嘉閣：上周成交81宗 太古城佔15宗居首 盈翠半島交投升最多

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(1月2至8日)錄81宗買賣個案，較前周(12月26至1月12日)的65宗增加25%，每個屋苑平均錄約8宗成交。利嘉閣地產董事陳大偉表示，中港通關帶動本港經濟復甦，業主趁機反價、封盤，買家眼見樓價開始轉向回升，不惜追價入市，二手交投轉趨活躍。

市場對通關反應正面 樓價跌勢紓緩 在上周十大活躍成交屋苑中(詳見附表)，共有7個屋苑交投量報升，升幅由20%至5倍不等。當中青衣盈翠半島交投升幅最大，成交量由前周僅1宗，飆升至上周6宗，按周增加5倍；太古城則以15宗成交，勇奪上周最熱賣屋苑寶座。陳大偉指出，市民對兩地通關反應正面，相信本港經濟開始重啟，樓市交投氣氛徐徐回暖，業主有見及此，叫價變得硬淨，樓價跌勢得以紓緩。另一方面，加息周期步入尾聲，置業人士已然有充裕時間妥善應對，並料農曆新年前依然會有用家偷步入市，把握最後撈底時機。