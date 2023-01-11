十大活躍指標屋苑｜利嘉閣：上周成交81宗 太古城佔15宗居首 盈翠半島交投升最多

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(1月2至8日)錄81宗買賣個案，較前周(12月26至1月12日)的65宗增加25%，每個屋苑平均錄約8宗成交。利嘉閣地產董事陳大偉表示，中港通關帶動本港經濟復甦，業主趁機反價、封盤，買家眼見樓價開始轉向回升，不惜追價入市，二手交投轉趨活躍。
市場對通關反應正面 樓價跌勢紓緩
在上周十大活躍成交屋苑中(詳見附表)，共有7個屋苑交投量報升，升幅由20%至5倍不等。當中青衣盈翠半島交投升幅最大，成交量由前周僅1宗，飆升至上周6宗，按周增加5倍；太古城則以15宗成交，勇奪上周最熱賣屋苑寶座。陳大偉指出，市民對兩地通關反應正面，相信本港經濟開始重啟，樓市交投氣氛徐徐回暖，業主有見及此，叫價變得硬淨，樓價跌勢得以紓緩。另一方面，加息周期步入尾聲，置業人士已然有充裕時間妥善應對，並料農曆新年前依然會有用家偷步入市，把握最後撈底時機。
利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜 (1月2至8日）
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排名
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屋苑名稱
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買賣成交宗數
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平均實用呎價 (元)
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上周
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前周
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上周
|
前周
|
上周
|
前周
|
1
|
3
|
太古城
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15
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11
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15,936
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15,206
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2
|
8
|
黃埔花園
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11
|
6
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14,845
|
13,871
|
3
|
7
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沙田第一城
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10
|
7
|
13,104
|
14,254
|
4
|
2
|
嘉湖山莊
|
9
|
12
|
9,795
|
9,996
|
5
|
1
|
美孚新村**
|
7
|
14
|
11,277
|
10,197
|
5
|
─
|
名城
|
7
|
2
|
16,308
|
16,911
|
7
|
─
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將軍澳中心
|
6
|
5
|
15,398
|
14,768
|
7
|
─
|
盈翠半島
|
6
|
1
|
15,166
|
15,335
|
9
|
8
|
維景灣畔
|
5
|
6
|
15,990
|
15,518
|
9
|
─
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YOHO Town**
|
5
|
1
|
14,170
|
17,901
|
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十大屋苑總計
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81
|
65
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備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
註*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10位
註**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢