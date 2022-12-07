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地產
2022-12-07 14:32:46

十大活躍指標屋苑｜利嘉閣：上周錄50宗成交 太古城佔9宗蟬聯榜首

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據利嘉閣地產數據顯示，全港十大活躍指標屋苑在上周錄50宗買賣，較前周46宗增加9%，其中太古城佔9宗蟬聯榜首。

據利嘉閣地產數據顯示，全港十大活躍指標屋苑在上周錄50宗買賣，較前周46宗增加9%，其中太古城佔9宗蟬聯榜首。

近日樓市氣氛回暖，交投錄微升幅。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(1128日至124)錄得50宗買賣個案，較前周(112127)46宗增加9%，每個屋苑平均錄約5宗成交。

藍天海岸上周交投升4

利嘉閣地產董事陳大偉表示，內地防疫政策日漸放寬，加上港股走穩，業主有感後市好轉，開始縮窄議價空間，買家則把握時機承接筍盤，令指標屋苑交投得到支持。在上周十大活躍成交屋苑當中(詳見附表)，共有6個屋苑交投量報升，升幅由25%4倍不等，當中藍天海岸交投升幅最大，成交量由前周1宗急增至上周5宗，按周增加4倍或4宗，而太古城續以9宗成交，蟬聯上周最熱賣屋苑寶座。

十大活躍指標屋苑中，藍天海岸上周交投升幅最大，由前周1宗急增至上周5宗，按周增加4倍。

十大活躍指標屋苑中，藍天海岸上周交投升幅最大，由前周1宗急增至上周5宗，按周增加4倍。

利好消息帶動 未來一周交投料續平穩

陳大偉指出，年尾向來是樓市傳統淡季，因臨近聖誕及農曆新年假期，同時亦有不少市民計畫外遊，以及世界盃賽程進入白熱化階段，令樓市交投活動相較平日減少。不過，觀乎港府未有就疫情反彈，而再度收緊防疫措施，港股亦一洗頹勢掉頭回升，利好消息慢慢浮現，估計未來一星期二手屋苑成交維持平穩。

利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜 (11月28日至12月4日)

排名

屋苑名稱

買賣成交宗數

平均實用呎價 ()

上周

前周

上周

前周

上周

前周

1

1

太古城

9

16

16,256

15,922

2

4

南豐新村

6

4

12,969

13,155

3

3

沙田第一城

5

6

13,760

13,955

3

4

德福花園

5

4

11,616

11,443

3

9

維景灣畔**

5

3

13,818

15,824

3

藍天海岸

5

1

10,933

10,672

7

4

美孚新村

4

4

11,589

11,428

7

9

將軍澳中心

4

3

14,560

14,939

7

黃埔花園

4

2

13,246

13,956

10

9

新港城

3

3

13,805

14,070

　

　

十大屋苑總計

50

46

　

　

備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10
**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢

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