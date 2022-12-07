十大活躍指標屋苑｜利嘉閣：上周錄50宗成交 太古城佔9宗蟬聯榜首

近日樓市氣氛回暖，交投錄微升幅。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(11月28日至12月4日)錄得50宗買賣個案，較前周(11月21至27日)的46宗增加9%，每個屋苑平均錄約5宗成交。

藍天海岸上周交投升 4 倍 利嘉閣地產董事陳大偉表示，內地防疫政策日漸放寬，加上港股走穩，業主有感後市好轉，開始縮窄議價空間，買家則把握時機承接筍盤，令指標屋苑交投得到支持。在上周十大活躍成交屋苑當中(詳見附表)，共有6個屋苑交投量報升，升幅由25%至4倍不等，當中藍天海岸交投升幅最大，成交量由前周1宗急增至上周5宗，按周增加4倍或4宗，而太古城續以9宗成交，蟬聯上周最熱賣屋苑寶座。

利好消息帶動 未來一周交投料續平穩 陳大偉指出，年尾向來是樓市傳統淡季，因臨近聖誕及農曆新年假期，同時亦有不少市民計畫外遊，以及世界盃賽程進入白熱化階段，令樓市交投活動相較平日減少。不過，觀乎港府未有就疫情反彈，而再度收緊防疫措施，港股亦一洗頹勢掉頭回升，利好消息慢慢浮現，估計未來一星期二手屋苑成交維持平穩。