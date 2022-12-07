十大活躍指標屋苑｜利嘉閣：上周錄50宗成交 太古城佔9宗蟬聯榜首

近日樓市氣氛回暖，交投錄微升幅。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(11月28日至12月4日)錄得50宗買賣個案，較前周(11月21至27日)的46宗增加9%，每個屋苑平均錄約5宗成交。
藍天海岸上周交投升4倍
利嘉閣地產董事陳大偉表示，內地防疫政策日漸放寬，加上港股走穩，業主有感後市好轉，開始縮窄議價空間，買家則把握時機承接筍盤，令指標屋苑交投得到支持。在上周十大活躍成交屋苑當中(詳見附表)，共有6個屋苑交投量報升，升幅由25%至4倍不等，當中藍天海岸交投升幅最大，成交量由前周1宗急增至上周5宗，按周增加4倍或4宗，而太古城續以9宗成交，蟬聯上周最熱賣屋苑寶座。
利好消息帶動 未來一周交投料續平穩
陳大偉指出，年尾向來是樓市傳統淡季，因臨近聖誕及農曆新年假期，同時亦有不少市民計畫外遊，以及世界盃賽程進入白熱化階段，令樓市交投活動相較平日減少。不過，觀乎港府未有就疫情反彈，而再度收緊防疫措施，港股亦一洗頹勢掉頭回升，利好消息慢慢浮現，估計未來一星期二手屋苑成交維持平穩。
利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜 (11月28日至12月4日)
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排名
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屋苑名稱
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買賣成交宗數
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平均實用呎價 (元)
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上周
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前周
|
上周
|
前周
|
上周
|
前周
|
1
|
1
|
太古城
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9
|
16
|
16,256
|
15,922
|
2
|
4
|
南豐新村
|
6
|
4
|
12,969
|
13,155
|
3
|
3
|
沙田第一城
|
5
|
6
|
13,760
|
13,955
|
3
|
4
|
德福花園
|
5
|
4
|
11,616
|
11,443
|
3
|
9
|
維景灣畔**
|
5
|
3
|
13,818
|
15,824
|
3
|
─
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藍天海岸
|
5
|
1
|
10,933
|
10,672
|
7
|
4
|
美孚新村
|
4
|
4
|
11,589
|
11,428
|
7
|
9
|
將軍澳中心
|
4
|
3
|
14,560
|
14,939
|
7
|
─
|
黃埔花園
|
4
|
2
|
13,246
|
13,956
|
10
|
9
|
新港城
|
3
|
3
|
13,805
|
14,070
|
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十大屋苑總計
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50
|
46
|
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備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
註*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10位
註**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢