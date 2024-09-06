千伙大盤｜啟德新盤戰升溫 DOUBLE COAST部署月內賣

發展商趁美國有望本月減息，積極發動推盤攻勢，當中以啟德區最激烈。新加入戰團有由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作的承豐道19號住宅項目，昨命名為「DOUBLE COAST」，提供1,590伙，分3期發展，全數已獲批預售樓花同意書，當中率先推出第1期「DOUBLE COAST I」應市，涉361伙，部署月內發售。

會德豐地產主席梁志堅稱，啟德近期有多個新盤應市屬「百花齊放」，發展商之間清楚大家的成本價多少，價錢唔會有太大差別，故認為現時是「最抵買時間」，並看好樓市於今年底至明年初樓市陸續復甦。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀說，項目已接近現樓，第1期單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，主打一房及兩房。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目坐落啟德橋畔，具有交通優勢，約4分鐘迅達九龍灣商貿區。中國海外董事總經理游偉光說，PARK PENINSULA坐擁約100萬方呎臨海商業配套，如海濱長廊上約24萬方呎臨海商店餐廳。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢指，項目前迎的海濱長廊已率先啟用，另坐擁啟德體育園世界級娛樂設施。

資料顯示，「DOUBLE COAST」屬啟德跑道區4B區1號地皮，四大發展商於2019年3月以98.93億元投得，以最高可建樓面面積約722,060方呎計算，每方呎樓面地價約1.37萬元。

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