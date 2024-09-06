千伙大盤｜啟德新盤戰升溫 DOUBLE COAST部署月內賣

發展商趁美國有望本月減息，積極發動推盤攻勢，當中以啟德區最激烈。新加入戰團有由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作的承豐道19號住宅項目，昨命名為「DOUBLE COAST」，提供1,590伙，分3期發展，全數已獲批預售樓花同意書，當中率先推出第1期「DOUBLE COAST I」應市，涉361伙，部署月內發售。
會德豐地產主席梁志堅稱，啟德近期有多個新盤應市屬「百花齊放」，發展商之間清楚大家的成本價多少，價錢唔會有太大差別，故認為現時是「最抵買時間」，並看好樓市於今年底至明年初樓市陸續復甦。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀說，項目已接近現樓，第1期單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，主打一房及兩房。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目坐落啟德橋畔，具有交通優勢，約4分鐘迅達九龍灣商貿區。中國海外董事總經理游偉光說，PARK PENINSULA坐擁約100萬方呎臨海商業配套，如海濱長廊上約24萬方呎臨海商店餐廳。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢指，項目前迎的海濱長廊已率先啟用，另坐擁啟德體育園世界級娛樂設施。
資料顯示，「DOUBLE COAST」屬啟德跑道區4B區1號地皮，四大發展商於2019年3月以98.93億元投得，以最高可建樓面面積約722,060方呎計算，每方呎樓面地價約1.37萬元。
天璽．天會所連園林逾10萬呎
新鴻基地產(016)旗下啟德「天璽．天」計劃下周公布售樓說明書，新地代理總經理胡致遠指，項目以6星級地標式酒店設施為設計概念，雙會所共設三大區域，分別為設於逾100米高空的空中會所「天上天」、天際空中花園「Sky Garden」及平台會所「天中庭」，連園林總面積逾10萬方呎，提供近20項設施，包括約50米半戶外無邊際泳池、雙宴會廳等。
啟德海灣夥中原推置業優惠
由嘉華國際(173)、會德豐及中海外合作的「啟德海灣」第1期獲中原地產送全新置業大禮，即日起至本月22日經該行購入一房並於入伙後經由中原租出，首5名一手買家可獲由中原測量師行提供一年免費租務管理服務，優惠總值6.8萬元。