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地產
2023-10-05 04:30:32
日報

千伙新盤啟德海灣 嘉華：「明益」買家策略推售

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啟德海灣

温偉明稱，「啟德海灣」將以「明益」買家策略推售，務求以量先行。

嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」部署月內上載售樓說明書及推售，昨與地產代理進行誓師大會造勢。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，樓價現與2021年高位相比回落逾15%，買家持觀望態度，樓市氣氛呈膠著狀態，惟隨著月底公布《施政報告》，市場預期政府會適度地「減辣」，集團亦一如以往採取貨如輪轉的銷售理念，致力在淡市中突圍而出，「啟德海灣」將以「明益」買家的策略推售，務求以量先行。

「啟德海灣」分兩期發展，提供2,138伙，率先推出的第1期涉1,017伙，由3座住宅大樓組成，包括第2A、2B及2C座，主打一房及兩房，合共佔全盤約93%。
 

華第

華第現樓洋房即日開放預約參觀

華第現樓洋房即日開放預約參觀

資本策略(497)古洞南洋房項目「華第」昨開放現樓洋房C予傳媒參觀，實用面積6,940方呎，連4,857方呎花園，四房四套間隔，隨即開放予公眾預約參觀。執行董事何樂輝指，集團斥約5,000萬元打造此示範洋房，將以招標推售，售價參考同區近期洋房成交呎價。中港全面通關後，項目接獲不少查詢，故目標客群為中港商人。

「華第」設有6幢3層低密度獨立洋房，實用面積由5,809至6,940方呎，花園面積由2,348至5,320方呎。

即睇啟德「啟德海灣」第1期最新資訊(House730)

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