千伙新盤啟德海灣 嘉華：「明益」買家策略推售

温偉明稱，「啟德海灣」將以「明益」買家策略推售，務求以量先行。

嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」部署月內上載售樓說明書及推售，昨與地產代理進行誓師大會造勢。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明稱，樓價現與2021年高位相比回落逾15%，買家持觀望態度，樓市氣氛呈膠著狀態，惟隨著月底公布《施政報告》，市場預期政府會適度地「減辣」，集團亦一如以往採取貨如輪轉的銷售理念，致力在淡市中突圍而出，「啟德海灣」將以「明益」買家的策略推售，務求以量先行。

「啟德海灣」分兩期發展，提供2,138伙，率先推出的第1期涉1,017伙，由3座住宅大樓組成，包括第2A、2B及2C座，主打一房及兩房，合共佔全盤約93%。

