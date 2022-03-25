千萬居屋王疫市能否企穩？富榮花園估值跌穿1000萬

近年來不少居屋的造價比很多私人屋苑更高，例如「千萬居屋王」的黃大仙富強苑、鰂魚涌康山花園、大角咀富榮花園等就屢次刷新「居屋王」的成交價。不過在疫市底下，這些「千萬居屋王」的估價是否能穩居高位，抑或隨大市下瀉？ 以前住公屋會被戲稱為「屋邨仔、屋邨妹」，但近十幾年樓價有升無跌，大家的價值觀亦有所轉變；月付千多元租金就有瓦遮頭的公屋住戶，變成贏在起跑線的幸運人士，租金低儲夠錢又可用公屋換綠表抽新居屋、綠置居或買二手居屋，樓價平一截又有政府擔保，相比花幾百萬買不足200呎新盤劏房的業主，絕對住得更加舒適。

近年樓價急升帶動居屋身價上升，加上白居二在2018年恒常化，居屋成交量已連升3年，帶契居屋業主身家大漲。2021年，居屋二手成交多達6,958宗，按年大增41%，創出十年新高；整體成交金額更升43%、達372.57億元，更創下1996年有紀錄以來新高，平均每宗成交價高達535萬。去年更有6宗千萬居屋成交，改寫十大居屋身價榜，居屋王由黃大仙富強苑於去年5月，以1,100萬打破鰂魚涌康山花園1,088.8萬的紀錄，一舉成為全港最貴居屋。 雖然冠軍寶座被奪，但康山花園以5宗破千萬成交入榜成為大贏家，大角咀富榮花園亦有4宗成交上榜，而香港仔雅濤閣去年7月，以1,065萬首度入榜進佔殿軍。究竟四大千萬居屋盤有何秘密武器，今年又是否有力再創新高?

1.黃大仙富強苑 全盤6座的富強苑，樓齡介乎29至31年之間，共提供1,370伙，實用面積由402至645呎，補價折扣率由28至49%不等。榮登全港最貴居屋的單位在E座，屬最大的3房間隔，實用645呎；由於單位為鳳凰樓層，且屬單邊，一邊望向聯合道公園及九龍塘市景，另一邊則遠眺山景，景觀開揚加上開則四正，造就破紀錄成交。

富強苑最大優勢是鄰近港鐵樂富站，與超級轉車站鑽山石僅距兩站，交通網絡便利之餘人流又不會逼爆。區內有領展旗下大型商場樂富廣場，食肆、超市、街市一應俱全。雖然居屋不似私樓設會所，但由富強苑步行數分鐘，即可到達聯合道公園、樂富公園或摩士公園，平日不少人愛在此晨運及跑步，公園內分別設有網球場、足球場、山坡步道及體育館等康體設施。 金匯地產分行經理梁永基指，富強苑交通方便，居住環境理想，業主都傾向自住，現時自由及居二市場放盤分別7及15個。自由場放盤兩房叫價由598至710萬元，三房則由800至1,100萬元；第二市場兩房叫價則由490至660萬元，三房介乎550至900萬元之間。梁永基表示，富強苑樓齡較舊，綠表按揭首期高達40%，供款年期僅13至15年，對綠表客來說較難負擔；相反自由市場則有區內分支家庭追捧。不過，近月因疫情影響民生經濟，買賣雙方都較為觀望，他估計要待新居屋塵埃落定，以及經濟復蘇後，成交才有所突破。 2.鰂魚涌康山花園 私人參建居屋康山花園，是唯一港鐵上蓋居屋，為藍籌屋苑康怡花園第2期發展項目，坊間認為兩者質素接近。去年康山花園共錄4宗千萬成交，其中8座中層F室，592呎3房間隔，以1088.8萬元賣出，打破2020年中同類單位1,065萬元舊紀錄，呎價近$18,400，位列居屋身價王亞軍。

康山花園1987年入伙至今35年，10座共2,180伙，實用面積由431至592呎，補價折扣率由33至51%不等。地理上，康山花園夾在兩大藍籌盤太古城及康怡中間，雖然景觀不及兩者開揚，但卻盡用兩個大型商場—太古城中心及康怡廣場，開餐、購物應有盡有；步行10分鐘內能到達鰂魚涌市政大樓及鰂魚涌公園，康體設施齊全。交通選擇除港鐵太古站外，對出的英皇道有多條巴士、小巴綫及電車站，方便程度爆燈。不過，康山花園開則為鑽石廳，三房戶細房及兩房戶廚房均呈鑽石形，傢俬擺位要花更多功夫，未必人人喜歡。 康山花樓現時有50餘個放盤，由於樓齡高已補價單位較多，自由場放盤量有38個，兩房叫價由710至948萬元，三房則由940至1,150萬元；第二市場放盤則只有16個，兩房叫價由480至630萬元，三房介乎698至800萬元之間。中原地產首席分區經理楊文傑表示，康山花園樓價較康怡花園有10% 折讓，外貌質素又接近，對區內上車客有一定吸引力，造就屋苑近年屢現破頂成交。相反在居二市場因樓齡高，銀行審批按揭要求嚴緊，買家須支付40%首期，還款期亦低於20年，令綠表客較難預算，寧願跨區揀樓齡較新的居屋。 楊文傑指，近期疫情嚴峻下，整體睇樓量大跌，買家轉趨觀望；加上今年新居屋位置理想，綠表客都有意入表大抽奬，預期上半年康山花園成交價量都會橫行，要待第三、四季才有望突破。 3.大角咀富榮花園 除了富強苑，九龍區另一居屋王非大角咀富榮花園莫屬。位處西九龍填海區的富榮花園樓齡23年，有18座共3,908伙，實用面積由431至592呎，補價折扣率由33至52%。富榮花園早於2018年7月已錄逾千萬成交，17座中層A室，592呎3房單位以1,065萬賣出，震驚市場；紀錄維持近兩年，才被康山花園打破，至今排在第四位。