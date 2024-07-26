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地產
2024-07-26 04:30:21
日報

升勢持續｜共涉230個 銀主盤季增一成 公屋佔26%

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公屋

第二季公營房屋存量60個，較上季多10個或20%，回升至去年12月的高水平。(資料圖片)

樓市撤辣效應消退，加上減息「未見影」，利息成本高企下，銀主盤數量持續攀升。據中原地產統計指，截至今年6月住宅銀主盤存量共230個，較上季的207個多23個或11%，其中公營房屋存量增幅明顯較私人住宅高，預期今季存量續升，恐重上去年底257個的水平，但強調升幅温和。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，第二季私人住宅銀主盤存量170個，較上季157個增13個或8.3%。公營房屋存量60個，較上季50個多10個或20%，且回升至去年12月的高水平，佔比由24.2%，增至26%。

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私人住宅按銀主放盤價劃分，其中700萬至1,000萬元及500萬至700萬元的增幅最高，達1倍及75%。由於售出數量大致抵銷新增數量，故除700萬至1,000萬元及500萬至700萬銀主盤存量升逾10%，其餘價值升幅均少於6%。

銀主盤

港島逾2000萬元私樓存量增倍半

分區而言，港島區第二季新增私人住宅銀主盤升幅最大為放盤價2,000萬元以上，達1.75倍；只有1宗於期內售出，為灣仔York Place高層A室，實用面積1,500方呎，原業主於2011年以5,628萬元一手買入，最終成交價4,100萬元，帳面蝕幅27%，故銀主盤存量亦大增1.5倍。

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九龍區新增私人住宅銀主盤集中2,000萬元以下，500萬至2,000萬元增幅達1倍以上，當中700萬至1,000萬售出量略為遜色，致存量升幅達83%。新界區新增私人住宅銀主盤集中1,000萬元以下，以500萬至700萬元增幅最高，達86%，致存量升近三成。

第二季2,000萬元以上的私人住宅銀主盤新增個案共11宗，7宗屬港島，3宗屬九龍，新界只有1宗。當中包括黃竹坑深灣9號低層B室，實用面積1,400方呎，放盤價約4,000萬元；何文田半山壹號半山徑11號高層戶，實用面積1,600方呎，放盤價約3,300萬元。

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淺水灣及鴨脷洲錄逾億元放盤

另有兩宗涉及逾億元的新增放盤，分別為淺水灣璧池一洋房，實用面積2,800方呎，放盤價近2億元；以及鴨脷洲南區．左岸低層複式A室，實用面積3,500方呎，放盤價近1億元。