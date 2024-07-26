升勢持續｜共涉230個 銀主盤季增一成 公屋佔26%

第二季公營房屋存量60個，較上季多10個或20%，回升至去年12月的高水平。(資料圖片)

樓市撤辣效應消退，加上減息「未見影」，利息成本高企下，銀主盤數量持續攀升。據中原地產統計指，截至今年6月住宅銀主盤存量共230個，較上季的207個多23個或11%，其中公營房屋存量增幅明顯較私人住宅高，預期今季存量續升，恐重上去年底257個的水平，但強調升幅温和。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，第二季私人住宅銀主盤存量170個，較上季157個增13個或8.3%。公營房屋存量60個，較上季50個多10個或20%，且回升至去年12月的高水平，佔比由24.2%，增至26%。