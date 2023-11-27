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地產
2023-11-27 20:24:38

半世紀老店孖沙茶餐廳年底結業 劈價逾40%沽上環自用舖 韓國廚神都讚「三眼仔飯」

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半世紀老店孖沙茶餐廳年底結業 劈價逾40%沽上環自用舖 韓國廚神都讚「三眼仔飯」

半世紀老店孖沙茶餐廳年底結業 劈價逾40%沽上環自用舖 韓國廚神都讚「三眼仔飯」

以「三眼仔叉燒飯」聞名的老牌茶記「孖沙茶餐廳」，據報其上環地舖最新以2,800萬元獲舖位投資者承接，較原叫價大劈超過四成，不過原業主早於1988年入市自用迄今，故帳面仍大賺11倍離場；據新買家透露，「孖沙茶餐廳」將於今年底光榮結業。

原開價4800萬放售

該舖位為上環禧利街23號金城樓地舖，面積800方呎，原開價4,800萬元放售，惟最終2,800萬元沽出，減幅達2,000萬元或約41.7%，呎價3.5萬元。原業主為「孖沙茶餐廳」的相關人士，早於1988年以235萬元買入舖位自用，據悉於去年成為遺產貨，該舖位於35年間升值近11倍。

半世紀老店孖沙茶餐廳年底結業 劈價逾40%沽上環自用舖 韓國廚神都讚「三眼仔飯」

「孖沙茶餐廳」將於今年底光榮結業。(資料圖片)

舖位將重新放租

該舖巿值月租約9.5萬元，以最新成交價計，估計可獲回報近4.1厘。據悉，新買家為盛滙商舖基金，創辦人李根興透露，舖位將以交吉易手，「孖沙茶餐廳」將於今年底光榮結業，屆時將舖位重新放租，叫租11萬元。

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孖沙茶餐廳招牌名物為「三眼仔叉燒飯」，由3隻煎蛋配叉燒組成，亦可選配餐肉。

招牌名物「三眼仔叉燒飯」

「孖沙」發跡於五十年代，由大牌檔發展到茶餐廳超過50年歷史，為中上環一帶「上班族」的飯堂。招牌名物為「三眼仔叉燒飯」由3隻煎蛋配叉燒組成，亦可選配餐肉，吸引不少人慕名而來，「韓國廚神」白種元亦在節目中介紹，更連日本雜誌亦有報道，記者今日實地到場見到不少顧客光顧。「三眼仔叉燒飯」現時每碟售價為42元，以最新成交價2,800萬元計算，相等於約66.6萬碟。

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