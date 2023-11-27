半世紀老店孖沙茶餐廳年底結業 劈價逾40%沽上環自用舖 韓國廚神都讚「三眼仔飯」

以「三眼仔叉燒飯」聞名的老牌茶記「孖沙茶餐廳」，據報其上環地舖最新以2,800萬元獲舖位投資者承接，較原叫價大劈超過四成，不過原業主早於1988年入市自用迄今，故帳面仍大賺11倍離場；據新買家透露，「孖沙茶餐廳」將於今年底光榮結業。

原開價 4800 萬放售

該舖位為上環禧利街23號金城樓地舖，面積800方呎，原開價4,800萬元放售，惟最終2,800萬元沽出，減幅達2,000萬元或約41.7%，呎價3.5萬元。原業主為「孖沙茶餐廳」的相關人士，早於1988年以235萬元買入舖位自用，據悉於去年成為遺產貨，該舖位於35年間升值近11倍。