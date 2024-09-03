半新居屋有價有市！火炭旭禾苑呎價1.1萬創新高 長沙灣麗翠苑5年升值70%

二手樓價跌跌不休，市場頻現私樓業主止蝕離場個案。相反，近年落成的居屋表現卻逆市造好，而且有價有市。入伙約4年的火炭旭禾苑，最新有兩房單位以未補地價450萬元易手，呎價達11,450元，創屋苑未補地價新高。
萬方地產區域經理葉搏麟表示，旭禾苑高層10室，實用面積約393方呎，兩房間隔。單位坐向西北，望開揚市景及山景。據悉，原業主去年開價480萬元未補地價放售單位，直至近日獲準買家洽詢，最終以450萬元獲綠表家庭客承接，呎價約11,450元創屋苑未補地價新高。
原業主於2020年以276萬元一手買入單位，持貨約4年，現轉售帳面獲利174萬元，物業期內升值約63%。據了解，旭禾苑近期同類單位二手成交呎價介乎約10,317元至10,499元，可見是次成交呎價較同類單位近期呎價高出最多約11%。
麗翠苑兩房綠表價420萬沽
入伙約5年的長沙灣麗翠苑錄得本月首宗成交，中原地產長沙灣元州街分行高級分行經理任展雄指，單位為1座高層15室，實用面積約382方呎，兩房間隔，外望樓景。原叫價460萬元，放盤不足2個月，近日買賣雙方議價後，即以綠表價420萬元易手，累減40萬元或約8.7%，呎價約10,995元。
任展雄透露，新買家為外區綠表客，參觀上址僅一次即鍾情其精緻裝修，與較早前參觀過其他區的居屋放盤比較後，較喜愛上址，考慮片刻即決定入市自用。據了解，原業主於2019年以246.64萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面賺173.36萬元，物業期內升值約70.3%。
山麗苑高層一房3年帳賺1球
另外，落成約3年的粉嶺山麗苑同樣錄得本月首宗買賣，中原地產粉嶺名都分行區域營業董事陳國輝稱，單位為E座高層10室，實用面積約385方呎，一房間隔。原開價約320萬元，日前議價後以居二市場價315萬元沽出，呎價約8,182元。
陳國輝續稱，新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即購入市單位自住。據了解，原業主於2021年以214萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面獲利101萬元，物業期內升值約47.2%。