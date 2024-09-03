半新居屋有價有市！火炭旭禾苑呎價1.1萬創新高 長沙灣麗翠苑5年升值70%

二手樓價跌跌不休，市場頻現私樓業主止蝕離場個案。相反，近年落成的居屋表現卻逆市造好，而且有價有市。入伙約4年的火炭旭禾苑，最新有兩房單位以未補地價450萬元易手，呎價達11,450元，創屋苑未補地價新高。

萬方地產區域經理葉搏麟表示，旭禾苑高層10室，實用面積約393方呎，兩房間隔。單位坐向西北，望開揚市景及山景。據悉，原業主去年開價480萬元未補地價放售單位，直至近日獲準買家洽詢，最終以450萬元獲綠表家庭客承接，呎價約11,450元創屋苑未補地價新高。