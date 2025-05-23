半新居屋逆市大賺！三房485萬沽 7年升值逾五成跑贏同區私樓｜二手市況

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，樓齡約7年的屏欣苑，最新錄得A座高層8室成交，實用面積約570方呎，三房間隔，坐向南，享開揚景致。原叫價540萬元，經議價後減價54萬元或10%，以486萬元沽出，呎價約8,526元。

蕭啟諾指，新買家為分支家庭客，早前經利嘉閣真盤源平台見上址放盤，即相約代理睇樓。客人鍾情單位位處極高層，景觀優美，加上間隔合用，屋苑會所設施齊全，周邊配套便利，遂落實洽購，並以475萬元購入，呎價約9,615元。據悉，原業主於2017年以約535萬元買入單位，持貨約8年，現轉售帳面蝕60萬元，單位期內貶值約11.2%。栢慧豪園於2007年入伙，共有2期涉及8座，提供2,960伙。

Wetland Seasons Park 兩房5年跌價「1球」

中原地產天水圍副分區營業經理何家樂稱，Wetland Seasons Park本月暫錄得4宗二手買賣，新近錄得1期20座中層B1室成交，實用面積約432方呎，兩房間隔，向內園。早前以468萬元放盤，最近有上車客見單位價錢合理，輕微議價3萬元，即以465萬元承接，呎價約10,764元。何家樂透露，原業主於2020年以568.58萬元一手購入單位，持貨約5年，現轉售帳面損失103.58萬元，單位期內跌價約18.3%。

Wetland Seasons Park位於天水圍濕地公園路9號，2020年入伙，共有3期，涉及30座住宅大樓及洋房10間，提供1,727伙。