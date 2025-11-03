熱門搜尋:
地產
2025-11-03 20:35:22

半新居屋「3球」有交易！企裝兩房放盤8個月減價14%(有圖)｜二手樓成交

半新居屋交投活躍，火炭彩禾苑及旭禾苑分別錄得「4球有找」成交個案。萬方地產區域經理葉搏麟表示，其中彩禾苑低層10室，實用面積約477方呎，兩房間隔，內櫳有企理裝修，坐向東北，外望園景。

據了解，單位放盤約8個月，叫價460萬元，最後減價66萬元或約14.3%，於居二市場以394萬元沽出，呎價約8,260元。原業主於2021年以328萬元一手購入單位，持貨約4年，現轉售帳面獲利66萬元或約20.1%

資料顯示，彩禾苑位於火炭禾上墩街18號，於20208月入伙，只設1座，提供806伙，單位實用面積介乎394614方呎。

即睇火炭彩禾苑放盤 (House730)

⇊直擊彩禾苑低層10

⇊直擊彩禾苑低層10室

旭禾苑一房5年轉手升值近「1球」

葉搏麟指，區內另一居屋旭禾苑亦錄得一宗買賣個案，單位為高層5室，實用面積約355方呎，一房間隔，坐向東南，外望開揚市景。

據了解，單位放盤約3個月，開價408萬元，最後減價54.2萬元或約13.3%，於居二市場以353.8萬元易手，呎價約9,966元。原業主於2020年以261萬元一手買入單位，持貨約5年，現轉售帳面賺92.8萬元或約35.6%

資料顯示，旭禾苑位於火炭坳背灣街23號，於2020年入伙，樓齡約5年，提供836個單位。

即睇火炭旭禾苑放盤 (House730)

⇊直擊旭禾苑高層5

⇊直擊旭禾苑高層5室

