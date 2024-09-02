半新樓淡市下身價急滑落 白石角兩房6年蒸發三成｜二手市況

徐家倫透露，新買家為用家，見屋苑環境舒適，價錢合理，即決定購入單位自用。據了解，原業主於2018年以897.5萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面勁蝕約259.5萬元，物業期內貶值約28.9%。

中原地產新界東豪宅白石角第二分行副分區營業經理徐家倫表示，大埔白石角嘉熙10座高層C室，實用面積約459方呎，兩房間隔，議價後以638萬元沽出，呎價約13,900元。

整體二手市况淡靜，數年前以高溢價開賣的新盤，在如今淡市下身價急速滑落，業主即使「壯士斷臂」必然難逃蝕讓命運。

據悉，原業主同於2018年以約659.6萬元一手購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損約209.6萬元，物業期內蒸發約31.8%。

市場消息指，西營盤翰林峰第2座低層D室，實用面積約225方呎，開放式間隔。原叫價約490萬元，議價後減價40萬元或8.2%，以約450萬元獲外區上車客承接，呎價約2萬元。

中原地產荃灣萬景峯分行分區營業經理余仲平說，荃灣映日灣2座高層F室，實用面積約439方呎，兩房間隔，坐向東南，享市景。原業主最初叫價880萬元放售單位，最近降價至800萬元，減價不久即獲買家洽購，最後以792萬元沽出，累減88萬元或10%，呎價約18,041元。

余仲平透露，買家為上車客，睇樓半年，預計美國將進入減息周期，屆時將利好本港樓市，見近日物業成交量開始回升，覺得是時候入市，議價後見上址價錢合預算，即購入自用。原業主於2019年以861.1萬元買入單位，持貨約5年，帳面虧損69.1萬元，物業期內貶值約8%。

【日出康城 MARINI 兩房 5 年跌價 4%】

中原地產將軍澳康城第一分行首席分區營業經理許劍峰表示，將軍澳日出康城MARINI 3A座中層F室，實用面積約467方呎，兩房間隔，擁開放式廚房。單位坐向西北方，可享內園景，最新以663萬元易手，呎價約14,197元。