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地產
2024-04-17 08:00:00

半新樓重災 日出康城及白石角業主損手賣樓 5年蒸發逾1球｜二手蝕讓

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半新樓重災 日出康城及白石角業主損手賣樓 5年蒸發逾1球｜二手蝕讓

半新樓重災 日出康城及白石角業主損手賣樓 5年蒸發逾1球｜二手蝕讓

撤辣後二手交投轉旺，惟蝕讓個案仍出現，尤其於數年前樓價高峰期入市的業主，現沽貨難免要損手離場。將軍澳日出康城及大埔白石角半新樓出現蝕讓個案，業主均於2019年入市，帳面損失超過100萬元離場。

利嘉閣地產調景嶺站分行首席聯席董事羅志雄表示，樓齡2年多的日出康城GRAND MARINI2A座中層A室，實用面積約730方呎，三房套房間隔，望海景。原叫價1,250萬元，議價後以1,148萬元沽出，累減102萬元或約8.2%，呎價約15,726元。

據了解，買家為區內客，面對樓市全面撤辣，決心再入市買多個單位，以提升生活質素；心儀單位屬全新，間隔合用，景觀舒適，加上售價水平合理，遂向業主洽購。原業主於2019年以1,277.6萬元一手購入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損129.6萬元，物業期內貶值10.1%。羅志雄補充，屋苑現有約126個放盤，同類單位最低入場費由1,260萬元起。

即睇日出康城GRAND MARINI放盤 (House730)

SEA TO SKY月內成交全見紅

至於樓齡剛好3年的日出康城SEA TO SKY日前亦錄得一宗蝕讓個案，單位為2座高層J室，三房套間隔，實用面積約798方呎。原叫價1,250萬元放售，終以1,222萬元售出，呎價15,313元。原業主於2021年以1,447萬元入市，持貨約3年，帳面跌價225萬元或近16%。區內代理指，屋苑本月3宗二手成交均屬蝕讓。

即睇日出康城SEA TO SKY放盤 (House730)

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嘉熙兩房貶值近13%易主

201910月入伙的白石角嘉熙，最新錄得9座中層F室成交。市場消息指，單位實用面積約495方呎，兩房間隔。據悉，原開價722萬元，最後獲區內客以700萬元承接，累減22萬元或約3%，呎價約14,141元。

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原業主2019年以803.8萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面損失103.8萬元，物業期內跌價約12.9%

即睇白石角嘉熙放盤 (House730)

半新樓重災 日出康城及白石角業主損手賣樓 5年蒸發逾1球｜二手蝕讓

2019年10月入伙的白石角嘉熙，最新錄得兩房蝕讓成交。(資料圖片)

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