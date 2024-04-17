半新樓重災 日出康城及白石角業主損手賣樓 5年蒸發逾1球｜二手蝕讓

撤辣後二手交投轉旺，惟蝕讓個案仍出現，尤其於數年前樓價高峰期入市的業主，現沽貨難免要損手離場。將軍澳日出康城及大埔白石角半新樓出現蝕讓個案，業主均於2019年入市，帳面損失超過100萬元離場。

利嘉閣地產調景嶺站分行首席聯席董事羅志雄表示，樓齡2年多的日出康城GRAND MARINI，2A座中層A室，實用面積約730方呎，三房套房間隔，望海景。原叫價1,250萬元，議價後以1,148萬元沽出，累減102萬元或約8.2%，呎價約15,726元。

據了解，買家為區內客，面對樓市全面撤辣，決心再入市買多個單位，以提升生活質素；心儀單位屬全新，間隔合用，景觀舒適，加上售價水平合理，遂向業主洽購。原業主於2019年以1,277.6萬元一手購入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損129.6萬元，物業期內貶值10.1%。羅志雄補充，屋苑現有約126個放盤，同類單位最低入場費由1,260萬元起。