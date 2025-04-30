半新盤愈蝕愈甘！馬鞍山兩房600萬沽 4年樓價蒸發34%｜二手市況

西沙新盤熱賣，冰封馬鞍山區二手市場，區內半新樓Silversands新近錄得一宗兩房蝕讓成交，原業主持貨4年，帳面貶值超過300萬元或34%離場。 中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，Silversands第5B座中層B室，實用面積約455方呎，兩房間隔。原開價約650萬元，日前議價後以600萬元易手，累減50萬元或約7.7%，呎價約13,187元。 原業主 4 年前斥 912 萬入市 胡耀祖透露，新買家為換樓客，見單位環境舒適，質素高，即入市單位自用。據悉，原業主於2021年以912萬元購入單位，當時成交呎價達2萬元，持貨約4年，現轉售帳面損失約312萬元，單位期內大幅貶值約34.2%。

粉嶺 ONE INNOVALE 一房 3 年跌價兩成 粉嶺半新樓ONE INNOVALE亦錄得一宗損手成交，市場消息指，單位為B座中層18室，實用面積約310方呎，一房間隔。原叫價370萬元，獲用家以360萬元承接，呎價約11,613元。 據悉，原業主於2022年以約451萬元一手購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧損約91萬元，單位期內跌價約20.2%。資料顯示，ONE INNOVALE位於粉嶺馬適路8號，2022年中起入伙，分為3期共有5座，提供1,576伙。