熱門搜尋:
流感 農曆新年2024 柳俊江 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 齮齕人生 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 木屋燒烤 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-01-08 17:09:20

協成行成立75周年更新品牌形象 新LOGO呈現共同成長意思

分享：
協成行成立75周年更新品牌形象 新LOGO呈現共同成長意思

協成行於2024年伊始以新品牌形象示人，寓意新一年，新篇章。左為協成行董事總經理方文雄；右為協成行副董事總經理方添輝。

本地地產發展商協成行成立75年，於2024年伊始更新品牌標誌及企業網站。新標誌以英文細階「h」及「力」字結合而成。「力」字是源自協成行的「協」字，而標誌上的一點橙色，將細階「h」變成大階「H」的設計，呈現出將個人力量加在一起，共同成長的意思。新標誌中的灰色則代表了協成行真切誠懇的企業形象；而協成行全新企業網站亦於今日(8)同步推出。

協成行董事總經理方文雄表示，非常感謝自己的祖父及父親，為協成行打下了良好的基石，令集團可以自1948年成立以來，一直穩步發展，由生產芝麻及傢具，蛻變成為一間與時並進及充滿活力的企業。集團多年來為無數家庭和公司成就幸福及夢想，趁着集團成立75周年這個重要里程碑，決定更新品牌形象，以新的使命、願景及核心價值，帶領團隊繼續攜手與持份者，協力成長，合作共贏。

方文雄續指，協成行將以「凡事更進一步 共創幸福生活」為企業使命，集團新的四大核心品牌價值為：目標為本、與時並進、堅守原則及全心全意。

協成行成立75周年更新品牌形象 新LOGO呈現共同成長意思

新標誌以英文細階「h」及「力」字結合而成。「力」字是源自協成行的「協」 字，而標誌上的一點橙色，將細階「h」變成大階「H」的設計，呈現出將個人力量加在一起，共同成長的意思。

履行品牌六大承諾

協成行副董事總經理方添輝表示，集團致力履行品牌六大承諾：

  1. 合作共贏：與客戶互助互惠，推進雙方業務更上一層樓
  2. 和諧社區：繼續發展優質項目，為社會創造價值
  3. 健康生活：向社區推廣健康生活
  4. 成長思維：賦予發揮創意的空間
  5. 回饋社會：繼往開來，捐出集團部分年度利潤，支持有需要的社群
  6. 穩健發展：堅守最高的環境、社會和企業管治(ESG)標準，穩步前行

關顧社會推廣健康

多年來，協成行秉持「取諸社會，用諸社會」的宗旨，攜手兩個家族基金，方樹福堂基金及方潤華基金合共支持約600個本地、國內、甚至海外的慈善項目。因此，集團品牌形象更新的首個項目，就是向與集團理念一致的國際慈善團體捐出200萬元，支援海內外超過30,000名有需要人士得到醫療服務。

Ad Block

為了配合品牌形象更新，協成行投放了大量資源全速推進數碼化，為我們的持份者帶來更優質的體驗，同時加強集團自身的效率。集團更希望長遠透過在數碼化的努力，可以為可持續發展出一分力。

協成行成立75周年更新品牌形象 新LOGO呈現共同成長意思

協成行上下已準備就緒，一同協力成長。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受