協成行成立75周年更新品牌形象 新LOGO呈現共同成長意思

本地地產發展商協成行成立75年，於2024年伊始更新品牌標誌及企業網站。新標誌以英文細階「h」及「力」字結合而成。「力」字是源自協成行的「協」字，而標誌上的一點橙色，將細階「h」變成大階「H」的設計，呈現出將個人力量加在一起，共同成長的意思。新標誌中的灰色則代表了協成行真切誠懇的企業形象；而協成行全新企業網站亦於今日(8日)同步推出。

協成行董事總經理方文雄表示，非常感謝自己的祖父及父親，為協成行打下了良好的基石，令集團可以自1948年成立以來，一直穩步發展，由生產芝麻及傢具，蛻變成為一間與時並進及充滿活力的企業。集團多年來為無數家庭和公司成就幸福及夢想，趁着集團成立75周年這個重要里程碑，決定更新品牌形象，以新的使命、願景及核心價值，帶領團隊繼續攜手與持份者，協力成長，合作共贏。