協成行成立75周年更新品牌形象 新LOGO呈現共同成長意思

本地地產發展商協成行成立75年，於2024年伊始更新品牌標誌及企業網站。新標誌以英文細階「h」及「力」字結合而成。「力」字是源自協成行的「協」字，而標誌上的一點橙色，將細階「h」變成大階「H」的設計，呈現出將個人力量加在一起，共同成長的意思。新標誌中的灰色則代表了協成行真切誠懇的企業形象；而協成行全新企業網站亦於今日(8日)同步推出。
協成行董事總經理方文雄表示，非常感謝自己的祖父及父親，為協成行打下了良好的基石，令集團可以自1948年成立以來，一直穩步發展，由生產芝麻及傢具，蛻變成為一間與時並進及充滿活力的企業。集團多年來為無數家庭和公司成就幸福及夢想，趁着集團成立75周年這個重要里程碑，決定更新品牌形象，以新的使命、願景及核心價值，帶領團隊繼續攜手與持份者，協力成長，合作共贏。
方文雄續指，協成行將以「凡事更進一步 共創幸福生活」為企業使命，集團新的四大核心品牌價值為：目標為本、與時並進、堅守原則及全心全意。
履行品牌六大承諾
協成行副董事總經理方添輝表示，集團致力履行品牌六大承諾：
- 合作共贏：與客戶互助互惠，推進雙方業務更上一層樓
- 和諧社區：繼續發展優質項目，為社會創造價值
- 健康生活：向社區推廣健康生活
- 成長思維：賦予發揮創意的空間
- 回饋社會：繼往開來，捐出集團部分年度利潤，支持有需要的社群
- 穩健發展：堅守最高的環境、社會和企業管治(ESG)標準，穩步前行
關顧社會推廣健康
多年來，協成行秉持「取諸社會，用諸社會」的宗旨，攜手兩個家族基金，方樹福堂基金及方潤華基金合共支持約600個本地、國內、甚至海外的慈善項目。因此，集團品牌形象更新的首個項目，就是向與集團理念一致的國際慈善團體捐出200萬元，支援海內外超過30,000名有需要人士得到醫療服務。
為了配合品牌形象更新，協成行投放了大量資源全速推進數碼化，為我們的持份者帶來更優質的體驗，同時加強集團自身的效率。集團更希望長遠透過在數碼化的努力，可以為可持續發展出一分力。