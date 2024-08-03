南天第示範單位｜近4500呎現樓洋房首曝光 體現藝術融入生活(多圖)｜壽臣山豪宅

東立地產旗下壽臣山豪宅項目「南天第」最新開放一座連裝修及傢俬的現樓洋房予傳媒參觀，單位為3號屋，實用面積4,472方呎，連2,203方呎花園、20米露天泳池、877方呎天台及1,172方呎完全獨立入口的私人車庫，與梁志天設計集團聯手打造。
項目以希臘神話中的繆思為三間獨立洋房進行命名，分別為「The Muse」、「The Calliope」及「The Erato」。3號屋「The Erato」全屋精裝設計由梁志天帶領設計團隊操刀，以都市名鑽爲靈感，營造雍容瑰麗的格調。
洋房內每個角落的藝術擺設則以自然為靈感，展現了水元素的千姿百態，使人猶如置身海灘上傾聽海濤，洗滌心靈，為忙碌的一天劃上句號。屋內每一寸空間均洋溢高雅脫俗的氛圍，亦充分展現設計師對完美極致的堅持與態度，體現藝術融入生活的情趣。
梁志天設計集團創始人梁志天表示，項目設計靈感本來就是源於生活，從享受生活，觀察生活開始。他特別喜歡大自然，自己的家都會選在海邊，或是山上，大自然的景觀讓他特別放鬆，四季的變化亦往往能給予他很多靈感。南天第這裡給他有同樣的感覺，因此以靈感之神之一「The Erato」來命名這間獨立洋房，是最貼切不過。團隊以現代奢華的設計語言演繹屬於這個項目的生活藝術，呈現他們的「ARTitude」。
「南天第」位於壽臣山道西11A號，設有3幢樓高三層的洋房，實用面積介乎4,004至5,132方呎，當中1號屋面積最大，實用面積5,132方呎，每幢獨立洋房均附設約1,795至2,794方呎花園、約877至1,209方呎天台及約1,238至1,172方呎具備完全獨立入口的私人車庫，更罕有特設私家升降機貫通洋房3層，每幢獨立洋房更分別擁有15米至20米長的私人泳池。