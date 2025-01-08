南屏匯推2座洋房下周一起招標 示範單位開放預約參觀｜元朗新盤

南屏匯全新花園洋房正式命名為「駿康園」，首推2座交樓標準洋房於下周一(13日)起以招標形式發售。

「駿康園」洋房項目將由中原地產獨家代理销售。中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，招標價錢參考區內鄰近洋房，相信農曆新年前可錄得成交。

由宏富遠東發展的元朗屏柏里8號現樓新盤「南屏匯」分層單位全數沽清，最新公布洋房銷售部署。宏富遠東行政總監黃子斌表示，項目全新花園洋房今日(8日)正式命名為「駿康園」，已上載銷售安排，首推2座交樓標準洋房於下周一(13日)起以招標形式發售。

陳忠浩稱，是次推售洋房包括2號屋，實用面積2,610方呎，連780方呎平台，426方呎花園，屬四房雙套間隔。以及洋房7號，實用面積2,393方呎，連717方呎平台和341方呎花園，三房雙套間隔。

他續指，項目另設連裝修示範單位洋房5號，實用面積2,421方呎，連717方呎平台及341方呎花園，三房雙套間隔，連同計劃推售的2個交樓標準洋房即日開始可供公眾預約參觀。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新年各區新盤陸續起動，部署於本月及農曆新年後銷售，一手市場十分熱鬧，料本月一手成交可達800宗，樓市小陽春有望提早出現。

「南屏匯」共設8座全新花園洋房「駿康園」，樓高3層，實用面積由2,393至2,643方呎，三房雙套至四房雙套間隔，均附設花園及兩個停車位。