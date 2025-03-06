南首加推具2%至3%提價空間 周內招標推特色戶｜九龍城新盤

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」將於本周六(8日)次輪發售55伙，折實價337.45萬元起，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目已推出約七成半單位，加推餘貨有2%至3%的加價空間，特色單位亦收到不少查詢，計劃周內上載銷售安排，推出其中6至8伙以招標形式推售。
恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹表示，項目共設17伙特色單位佔全盤約5%，包括15伙平台特色戶，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積介乎178至313方呎，以及2伙天際特色戶，均屬兩房間隔，實用面積介乎353至358方呎。
韓家輝補充，項目首輪銷售買家30歲以下佔兩成；31至40歲買家佔約25 %，超過40歲買家佔55%，家庭客睇中校網入市；投資客及用家各佔一半，永居與非永居買家佔比約六比四；採即供付款方法入市買家佔約72%。
南首引入可持續生活元素
恒基地產主席辦公室顧問兼可持續發展主管于正人表示，集團遵循「推動創新、永續生活、由人出發」三大承諾，致力將可持續發展元素融入新建建築項目當中。「南首」夥拍國際可持續發展顧問 ARUP，從建築到園林景觀規劃，全方位引入可持續生活元素。
于正人續指，顧問團隊以計算流體動力學(CFD)模擬風環境，建築設計精心佈局，增加環境通風效能，創造微氣候環境；大樓幕牆採用雙層中空玻璃設計，有效提升採光度及隔熱保溫功能等。綠色設計方面，會所連園林綠化面積逾2,600 方呎，住客會所選用由可持續森林生產實木製作的NOHrD健身器材；會所園林採用滴灌方式進行灌溉；所有一房及兩房單位選用具1 級能源效益標籤的家電等。