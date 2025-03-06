南首加推具2%至3%提價空間 周內招標推特色戶｜九龍城新盤

「南首」將於本周六次輪發售55伙，折實價337.45萬元起；圖左起為李菲茹、于正人、韓家輝。

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」將於本周六(8日)次輪發售55伙，折實價337.45萬元起，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目已推出約七成半單位，加推餘貨有2%至3%的加價空間，特色單位亦收到不少查詢，計劃周內上載銷售安排，推出其中6至8伙以招標形式推售。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹表示，項目共設17伙特色單位佔全盤約5%，包括15伙平台特色戶，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積介乎178至313方呎，以及2伙天際特色戶，均屬兩房間隔，實用面積介乎353至358方呎。