南首加推新價單 折實最平371萬起 周四開賣20伙｜九龍城新盤

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」備受市場追捧，於9日內速沽222伙，佔全盤313伙逾七成。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，因應市場反應熱烈，繼昨日(8日)首度推出特色單位以招標形式發售，今日(9日)加推全新4號價單應市，涉及32伙，維持最高折扣優惠8%，折實售價由371.86萬元起，折實呎價由17,041元起，折實平均呎價20,646元，較對上3號價單20,515元略高約0.6%。

韓家輝指，4號價單包括19伙開放式、12伙一房及1伙兩房單位，實用面積介乎200至342方呎。價單定價由404.2萬至866.9萬元，呎價介乎18,523元至25,348元。扣除最高折扣優惠8%後，單位折實售價由371.86萬至797.54萬元，折實呎價介乎17,041元至23,320元。