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地產
2025-03-09 20:51:11

南首加推新價單 折實最平371萬起 周四開賣20伙｜九龍城新盤

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南首加推新價單 折實最平371萬起 周四開賣20伙｜九龍城新盤

韓家輝(右)稱，「南首」推出20伙於周四(13日)發售，涵蓋16伙開放式及4伙一房單位。

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恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」備受市場追捧，於9日內速沽222伙，佔全盤313伙逾七成。恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，因應市場反應熱烈，繼昨日(8)首度推出特色單位以招標形式發售，今日(9)加推全新4號價單應市，涉及32伙，維持最高折扣優惠8%，折實售價由371.86萬元起，折實呎價由17,041元起，折實平均呎價20,646元，較對上3號價單20,515元略高約0.6%

韓家輝指，4號價單包括19伙開放式、12伙一房及1伙兩房單位，實用面積介乎200342方呎。價單定價由404.2萬至866.9萬元，呎價介乎18,523元至25,348元。扣除最高折扣優惠8%後，單位折實售價由371.86萬至797.54萬元，折實呎價介乎17,041元至23,320元。

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最低售價單位為11A6室，實用面積200方呎，開放式間隔，折實呎價18,593元。最低呎價單位為5B8室，實用面積262方呎，一房間隔，折實售價446.47萬元。

周四銷售有16伙折實價「4球有找」

該盤同日上載全新銷售安排，推出20伙於周四(13)發售，涵蓋16伙開放式及4伙一房單位，實用面積介乎200263方呎。價單定價由404.2萬至641.5萬元，呎價介乎18,523元至24,579元。單位折實售價則由371.86萬至590.18萬元，折實呎價介乎17,041元至22,612元，折實平均呎價19,730元；當中16伙開放式單位折實售價全數低於400萬元。

「南首」屬單幢式設計，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178至358方呎；當中一房單位佔178伙最多，佔全盤近57%。項目會所連園林面積逾1.3萬方呎，採雙會所設計，由基座2樓庭園會所「南首庭園」及天際會所「天際薈」組成，提供16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等；而預計關鍵日期為2025年12月31日。

即睇九龍城新盤南首最新資訊 (House730)

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