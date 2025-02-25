南首周六首賣181伙 折實最平410萬 大手客最多購4伙｜九龍城新盤

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」自推出首兩張價單及開放示位後，市場反應熱烈。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目今日(25日)上載首張銷售安排，推出181伙本周六 (3月1日)起發售，折實價409.95萬元起，折實呎價15,591元起。

首輪發售單位包括120伙一房及61伙兩房，實用面積由258至351方呎，價單定價由445.6萬至792萬元，呎價介乎16,947元至22,719元；扣除最高8%折扣後，折實價由409.95萬至728.64萬元，折實呎價介乎15,591元至20,902元。

周四下午7時截止收票

韓家輝續指，當中134伙(74%)折實售價不多於600萬元。以定價計，首輪181伙市值約10.38億元。入場單位為5樓A5室，實用面積258方呎，一房間隔，折實價409.9萬元，折實呎價15,890元。