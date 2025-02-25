熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-02-25 18:38:28

南首周六首賣181伙 折實最平410萬 大手客最多購4伙｜九龍城新盤

分享：
南首周六首賣181伙 折實最平410萬 暫超購17倍｜九龍城新盤

南首今日(25日)上載首張銷售安排，推出181伙本周六 (3月1日)起發售。

adblk5

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」自推出首兩張價單及開放示位後，市場反應熱烈。恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，項目今日(25)上載首張銷售安排，推出181伙本周六 (31)起發售，折實價409.95萬元起，折實呎價15,591元起。

首輪發售單位包括120伙一房及61伙兩房，實用面積由258351方呎，價單定價由445.6萬至792萬元，呎價介乎16,947元至22,719元；扣除最高8%折扣後，折實價由409.95萬至728.64萬元，折實呎價介乎15,591元至20,902元。

周四下午7時截止收票

韓家輝續指，當中134(74%)折實售價不多於600萬元。以定價計，首輪181伙市值約10.38億元。入場單位為5樓A5室，實用面積258方呎，一房間隔，折實價409.9萬元，折實呎價15,890元。

adblk6

他稱，首輪銷售設大手買家組別，買家可選購24伙。首輪銷售將於本周四(27)下午7時截止登記，截止今日下午6時，項目累計收票超過3,300張，以首輪發售181伙計算，超額認購約17倍。

「南首」屬單幢式設計，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178至358方呎；當中一房單位佔178伙最多，佔全盤近57%。項目會所連園林面積逾1.3萬方呎，採雙會所設計，由基座2樓庭園會所「南首庭園」及天際會所「天際薈」組成，提供16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等；而預計關鍵日期為2025年12月31日。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 