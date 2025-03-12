南首單日沽6伙套現3700萬 天際特色戶錄「雙破頂」成交｜九龍城新盤

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」銷情持續，今日(12日)連售6伙，當中包括3伙平台特色戶及1伙天際特色戶，共套現約3,700萬元。 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，以招標形式售出的3伙平台特色戶為一房至兩房間隔，實用面積由221至304方呎，連76方呎至111方呎平台，成交價由464.98萬至656萬元，成交呎價由20,881元至21,579元；另一成交天際特色戶為兩房間隔，實用面積358方呎，連182方呎平台，成交價1,038.8萬元，成交呎價29,017元，創項目成交價及呎價雙新高。

韓家輝續指，項目同日售出2伙標準單位，當中包括2伙一房戶，實用面積由262至263方呎，成交價由542.24萬至567.82萬元，成交呎價由20,617元至21,673元。「南首」短短兩周內售出228伙，套現約11.9億元。

「南首」屬單幢式設計，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178至358方呎；當中一房單位佔178伙最多，佔全盤近57%。項目會所連園林面積逾1.3萬方呎，採雙會所設計，由基座2樓庭園會所「南首庭園」及天際會所「天際薈」組成，提供16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等；而預計關鍵日期為2025年12月31日。