南首夥中原推置業優惠 送首10名買家兒童課程禮券 總值5萬｜九龍城新盤

南首加推55伙，以先到先得形式於本周六(8日)發售。

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」上周首輪沽清181伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，因應市場反應熱烈，項目已上載全新銷售安排，加推55伙，以先到先得形式於本周六(8日)發售，最新夥拍中原推出置業優惠。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「南首」位處41區小學名校網的九龍核心地段，毗鄰宋皇臺站，連接啟德發展區，加上區內新盤租金普遍逾50元，最高實用呎租可高達63元，以此推算，料「南首」租金回報可逾3厘，成功吸引大批家長客及投資收租客入市，首輪銷售已成功掀起搶購熱潮。發展商隨即加推單位應市，滿足市場需求。