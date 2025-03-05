南首夥中原推置業優惠 送首10名買家兒童課程禮券 總值5萬｜九龍城新盤

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」上周首輪沽清181伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，因應市場反應熱烈，項目已上載全新銷售安排，加推55伙，以先到先得形式於本周六(8日)發售，最新夥拍中原推出置業優惠。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「南首」位處41區小學名校網的九龍核心地段，毗鄰宋皇臺站，連接啟德發展區，加上區內新盤租金普遍逾50元，最高實用呎租可高達63元，以此推算，料「南首」租金回報可逾3厘，成功吸引大批家長客及投資收租客入市，首輪銷售已成功掀起搶購熱潮。發展商隨即加推單位應市，滿足市場需求。
中原地產九龍董事劉瑛琳指，由即日起至本月16日，經中原地產購入「南首」一手住宅單位的首10名買家，可獲贈約5,000元「兒童體藝課程禮券」，總值約50,000元。優惠先到先得，送完即止。
陳永傑補充，新一份財政預算案塵埃落定，政府繼續加大力度穩經濟，以減供應，減印花稅及搶人才來穩住樓市，未來新供應亦集中於北部都會區及東涌新市鎮，預視市區供應買少見少。印花稅方面，為協助市民上車，將從價印花稅由物業價值300萬元擴展至400萬元，減少市民置業成本，小型單位即時受惠，交投不斷，預計在新財案效應下，本月一手成交量可達3,000宗。
「南首」屬單幢式設計，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178至358方呎；當中一房單位佔178伙最多，佔全盤近57%。項目會所連園林面積逾1.3萬方呎，採雙會所設計，由基座2樓庭園會所「南首庭園」及天際會所「天際薈」組成，提供16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等；而預計關鍵日期為2025年12月31日。