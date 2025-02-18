南首最快明日開價 首批不少於63伙 主打一房及兩房｜九龍城新盤

市區盤加快推售步伐，由恒基地產(012)發展的九龍城新盤「南首」繼日前上載樓書後，今日(18日)率先開放兩個無改動交樓標準示範單位予傳媒參觀，計劃周內開放予公眾參觀，項目最快明日開價，目標本月底下月初推售。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首張價單提供不少於63伙，以一房及兩房為主，價錢將參考區內近兩年一手及二手成交，和鄰近地區啟德新盤一房和兩房成交。

示範單位層高逾3.3米

韓家輝續指，開放示範單位包括以22樓B2室為藍本改造的兩房單位，實用面積342方呎，和以22樓B5 室為藍本改造的一房單位，實用面積263方呎；兩個單位層與層之間高度約3.325米。