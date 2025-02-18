南首最快明日開價 首批不少於63伙 主打一房及兩房｜九龍城新盤

市區盤加快推售步伐，由恒基地產(012)發展的九龍城新盤「南首」繼日前上載樓書後，今日(18日)率先開放兩個無改動交樓標準示範單位予傳媒參觀，計劃周內開放予公眾參觀，項目最快明日開價，目標本月底下月初推售。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首張價單提供不少於63伙，以一房及兩房為主，價錢將參考區內近兩年一手及二手成交，和鄰近地區啟德新盤一房和兩房成交。
示範單位層高逾3.3米
韓家輝續指，開放示範單位包括以22樓B2室為藍本改造的兩房單位，實用面積342方呎，和以22樓B5 室為藍本改造的一房單位，實用面積263方呎；兩個單位層與層之間高度約3.325米。
對於下周公布的《財政預算案》，他指，相信香港政府將推出利好政策大力支持經濟，經濟好自然地產好。他補充，美國息口走勢須睇數據，現時香港經濟復甦，內地大規模措施刺激經濟，近期股市表現好，輸入人才帶動需求，對樓市均有支持，預計今年一手成交宗數較去年升兩成，樓價料錄單位數升幅。
單位引入通風裝置
恒基兆業地產地產策劃(二)部副總經理葉志遠表示，「南首」基座設逾19,000方呎商業零售空間，玻璃外牆加入波浪形建築元素。葉志遠續指，項目引入可持續建築設計，採用通風裝置，在不需要電源的情況下，透過簡易手動開關設計，無需開窗可讓新鮮空氣流入室內。
恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹表示，「南首」會所連園林面積逾13,000方呎，採雙會所設計，由基座2樓庭園會所「南首庭園」及天際會所「天際薈」組成，提供16項多元化設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等。