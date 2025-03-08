南首次輪沽40伙 套現1.88億 下周三起招標推8伙特色戶｜九龍城新盤

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」今日(8日)次輪發售55伙，折實價337.45萬元起，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，截至下午3時，次輪暫售出40伙，當中包括21伙開放式單位、15伙一房及4伙兩房，套現約1.88億元。項目同日上載全新銷售安排，推出8伙特色戶於下周三(12日)起以招標形式發售。
韓家輝續指，次輪所有折實售價低於400萬的開放式單位全部售罄。項目短短8日內售出221伙，佔可發售單位236伙近94%，套現近11.5億元。他補充，當中錄得5組客人購買2伙。客源方面，用家及投資者各佔一半。九龍區買家佔約45%，新界區佔約35%，其餘為港島區買家及外區客人。約85%買家選用「120天現金付款計劃」或「120天優惠按揭付款計劃」。
至於招標發售的特色單位，當中包括6伙平台特色戶，開放式至兩房戶型，實用面積由178至311方呎，連76至335方呎平台；以及2伙天際特色戶，兩房戶型，實用面積由353至358方呎，連182至187方呎平台；招標期由本月12日至今年6月11日。
「南首」屬單幢式設計，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178至358方呎；當中一房單位佔178伙最多，佔全盤近57%。項目會所連園林面積逾1.3萬方呎，採雙會所設計，由基座2樓庭園會所「南首庭園」及天際會所「天際薈」組成，提供16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等；而預計關鍵日期為2025年12月31日。