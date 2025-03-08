南首次輪沽40伙 套現1.88億 下周三起招標推8伙特色戶｜九龍城新盤

恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」今日(8日)次輪發售55伙，折實價337.45萬元起，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，截至下午3時，次輪暫售出40伙，當中包括21伙開放式單位、15伙一房及4伙兩房，套現約1.88億元。項目同日上載全新銷售安排，推出8伙特色戶於下周三(12日)起以招標形式發售。

韓家輝續指，次輪所有折實售價低於400萬的開放式單位全部售罄。項目短短8日內售出221伙，佔可發售單位236伙近94%，套現近11.5億元。他補充，當中錄得5組客人購買2伙。客源方面，用家及投資者各佔一半。九龍區買家佔約45%，新界區佔約35%，其餘為港島區買家及外區客人。約85%買家選用「120天現金付款計劃」或「120天優惠按揭付款計劃」。