南首示範單位錄逾3500人參觀 首日傳收800票｜九龍城新盤

韓家輝表示，「南首」自首兩日開放示位以來，反應非常熱烈，人流絡繹不絕，參觀人士以家庭客及實力投資者為主。

市區新盤出擊吸客，恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」上周三(19日)公布首張價單，涉及63伙，以120天現金付款計劃可享最高8%折扣計算，折實售價由409.95萬元起，折實呎價由15,591元起，折實平均呎價17,388元。

該盤昨日(23日)開始接受認購登記，市傳累收約800票，超額認購逾11倍。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝於周末到訪「南首」展覽廳督師，為經紀及銷售團隊們打氣。他表示，自首兩日開放示位以來，反應非常熱烈，人流絡繹不絕，參觀人士以家庭客及實力投資者為主。截至昨日下午6時，累計參觀人次已超過3,500人。