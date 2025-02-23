南首示範單位錄逾3500人參觀 首日傳收800票｜九龍城新盤

市區新盤出擊吸客，恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」上周三(19日)公布首張價單，涉及63伙，以120天現金付款計劃可享最高8%折扣計算，折實售價由409.95萬元起，折實呎價由15,591元起，折實平均呎價17,388元。
該盤昨日(23日)開始接受認購登記，市傳累收約800票，超額認購逾11倍。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝於周末到訪「南首」展覽廳督師，為經紀及銷售團隊們打氣。他表示，自首兩日開放示位以來，反應非常熱烈，人流絡繹不絕，參觀人士以家庭客及實力投資者為主。截至昨日下午6時，累計參觀人次已超過3,500人。
「南首」首張價單涵蓋37伙一房及26伙兩房，實用面積介乎258至349方呎。價單定價由445.6萬至746.6萬元，呎價介乎16,947元至21,830元。扣除最高8%折扣後，單位折實售價由409.95萬至686.87萬元，折實呎價介乎15,591元至20,084元。
最低售價單位為5樓A5室，實用面積258方呎，一房間隔，折實呎價15,890元；最低呎價單位為5樓A3室，實用面積263方呎，一房間隔，折實售價410.04萬元。
「南首」屬單幢式設計，提供313伙，戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積介乎178至358方呎；當中一房單位佔178伙最多，佔全盤近57%。項目會所連園林面積逾1.3萬方呎，採雙會所設計，由基座2樓庭園會所「南首庭園」及天際會所「天際薈」組成，提供16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等；而預計關鍵日期為2025年12月31日。