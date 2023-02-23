印花稅降｜3球以下放盤僅2% 屯門百個

財政預算案雖然維持樓市「辣招」不變，惟即日起下調樓價1,000萬元以下的首次置業印花稅，當中樓價300萬元以下細價單位，買家原先需付1.5%印花稅，即涉約4.5萬元；在最新稅制下只需付100元，大慳4.49萬元或99.8%。據中原網頁顯示，現時叫價低於300萬元的放盤約有498個，佔全港放盤量不足2%，有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，料最為受惠是次預算案減辣。
過往只有樓價200萬元以下單位才可享100元的印花稅優惠，而現時叫價低於300萬元的放盤，超過七成為居屋及公屋，部分屬未補地價；私樓只佔約28%，主要為納米單位。上述提及的菁雋，以1個中層戶放盤為例，實用面積128方呎，開放式間隔，現叫價240萬元，印花稅由3.6萬元削至100元。
屯門區即有業主反價
中原梁健文指，屯門區有約100個放盤低於300萬元，當中菁雋佔約10個，預算案公布後，300萬元以下放盤查詢量增。另外亦出現業主封盤或反價，如疊茵庭376方呎兩房單位原開價490萬元，昨反價至518萬元，升幅28萬元或近6%。
中原地產網頁顯示，全港現有41,281個二手放盤，當中27,664伙屬叫價1,000萬元以下，佔整體67%。以天水圍嘉湖山莊供應最多，佔856伙；其次是荔枝角美孚新邨及沙田第一城，分別佔338及323伙。
睿峰加推14伙周日招標發售
一眾新盤隨即加快部署，其中由鼎珮集團管理、Twin City持有的長沙灣睿峰加推14伙高層一房及兩房單位，於周日招標發售。VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，該盤於3周內售出27伙，套現約3億元，當中約60%買家為年輕上車客及家庭換樓客。整體成交以兩房為主，佔約成交的一半，三房戶亦佔逾兩成。
VMS鼎珮董事總經理陳玉成認為樓市有「減辣」需要，惟預算案對地產界的聲音「並沒有從善如流」，而調整首置印花稅稅率對市民屬好消息，有助啟動換樓鏈。
另外，九龍建業(034)將軍澳海茵莊園昨亦宣布加推18伙於周五開售，九建(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳指，現時樓市屬剛性需求主導，相信措施有助上車盤買家紓緩負擔，加上息口上升放緩及正常通關，料銷售成績穩步上揚。她透露，項目單計本月售出49伙，套現逾2.8億元，是次加推涵蓋一房及兩房，「食正」寬減稅項優惠，料成交量會有所提升。