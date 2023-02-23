印花稅降｜3球以下放盤僅2% 屯門百個

財政預算案雖然維持樓市「辣招」不變，惟即日起下調樓價1,000萬元以下的首次置業印花稅，當中樓價300萬元以下細價單位，買家原先需付1.5%印花稅，即涉約4.5萬元；在最新稅制下只需付100元，大慳4.49萬元或99.8%。據中原網頁顯示，現時叫價低於300萬元的放盤約有498個，佔全港放盤量不足2%，有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，料最為受惠是次預算案減辣。

過往只有樓價200萬元以下單位才可享100元的印花稅優惠，而現時叫價低於300萬元的放盤，超過七成為居屋及公屋，部分屬未補地價；私樓只佔約28%，主要為納米單位。上述提及的菁雋，以1個中層戶放盤為例，實用面積128方呎，開放式間隔，現叫價240萬元，印花稅由3.6萬元削至100元。

屯門區即有業主反價

中原梁健文指，屯門區有約100個放盤低於300萬元，當中菁雋佔約10個，預算案公布後，300萬元以下放盤查詢量增。另外亦出現業主封盤或反價，如疊茵庭376方呎兩房單位原開價490萬元，昨反價至518萬元，升幅28萬元或近6%。

中原地產網頁顯示，全港現有41,281個二手放盤，當中27,664伙屬叫價1,000萬元以下，佔整體67%。以天水圍嘉湖山莊供應最多，佔856伙；其次是荔枝角美孚新邨及沙田第一城，分別佔338及323伙。

