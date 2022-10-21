即將開售｜北都兩盤交鋒 料爆價格戰

新一屆政府繼續全力推進「北部都會區」發展，該區兩個新盤已部署出擊。其中恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期命名為ONE INNOVALE-Cabanna，今日將公布首張價單，料涉120伙，目標月內開售；而新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna以折實平均呎價約1.3萬元開價後，料下周初公布首輪銷售安排，兩盤月內將正面交鋒，市場關注兩盤會否爆價格戰。

提供565伙的ONE INNOVALE-Cabanna，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，首批戶型會涵蓋開放式至三房，以一房戶為主，將以「相當忍讓價」推出。他指，政府用不少篇幅描述發展北部都會區，提出計劃及時間表，包括將部分金鐘政府總部辦公室遷往該區辦公，認為該區已有一定潛力，料項目將會受惠。

發展商昨日率先開放ONE INNOVALE-Cabanna一個無改動示範單位予傳媒參觀，以E座10樓1室為藍本搭建，實用面積683方呎，屬三房一套連儲物室間隔，客飯廳角落預設消毒衣櫃，連接合共38方呎的「三合一」露台。3間睡房的景觀與客廳一致，其中主人睡房及睡房1設曲尺大窗。單位屬獨立廚房設計，而客廁及套廁均設有窗戶。示範單位對外開放時間表，待發展商今日公布。

