即將開售｜北都兩盤交鋒 料爆價格戰

新一屆政府繼續全力推進「北部都會區」發展，該區兩個新盤已部署出擊。其中恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期命名為ONE INNOVALE-Cabanna，今日將公布首張價單，料涉120伙，目標月內開售；而新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna以折實平均呎價約1.3萬元開價後，料下周初公布首輪銷售安排，兩盤月內將正面交鋒，市場關注兩盤會否爆價格戰。
提供565伙的ONE INNOVALE-Cabanna，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，首批戶型會涵蓋開放式至三房，以一房戶為主，將以「相當忍讓價」推出。他指，政府用不少篇幅描述發展北部都會區，提出計劃及時間表，包括將部分金鐘政府總部辦公室遷往該區辦公，認為該區已有一定潛力，料項目將會受惠。
發展商昨日率先開放ONE INNOVALE-Cabanna一個無改動示範單位予傳媒參觀，以E座10樓1室為藍本搭建，實用面積683方呎，屬三房一套連儲物室間隔，客飯廳角落預設消毒衣櫃，連接合共38方呎的「三合一」露台。3間睡房的景觀與客廳一致，其中主人睡房及睡房1設曲尺大窗。單位屬獨立廚房設計，而客廁及套廁均設有窗戶。示範單位對外開放時間表，待發展商今日公布。
PARK YOHO Bologna示位已錄逾千人參觀
至於PARK YOHO Bologna周二低價推出首張價單，涉50伙，折實價390.89萬元起，折實平均呎價13,088元。新地代理總經理陳漢麟透露，不排除於首輪銷售中以招標形式發售部分特色單位。他稱，《施政報告》對合資格人才減辣，加上政府大力推動北部都會區的發展，相信可吸納更多世界各地人才進駐該區及來港發展，人才的提升可令住屋需求增加。
該盤已開放現樓單位予公眾參觀，陳漢麟指，迄今錄逾1,000參觀人次，相信周末人流更加理想。昨再開放一個全新連家具單位，為第8A座12樓A室，三房套間隔，實用面積674方呎。
KOKO HILLS下周一開賣95伙
其他市區新盤亦加入搶客，處交樓階段的會德豐地產藍田KOKO HILLS下周一開售95伙，當中招標售8伙。戶型兩房至四房，首推2座D單位三房連套房戶。實用面積459至899方呎單位，售價1,278.1萬至2,660.1萬元，呎價24,748元至36,640元。折實價1,028.9萬至2,141.4萬元，折實呎價19,923元至29,496元。