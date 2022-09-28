即日添食｜ONE INNOVALE-Bellevue 降壓測後首新盤 近售罄

林達民指，該盤即日已錄231伙獲認購，佔是次價單推售的243伙約95%。A組大手客時段共售出12伙，最大手買家斥資近1,012萬元，購入2伙實用面積同為346方呎的一房單位。另有10伙同日招標開售，林達民稱，有4伙順利中標，當中的C座地下單位11，屬一房連衣帽間及地下花園特色戶，實用面積288方呎，連286方呎花園，成交價逾676萬元，呎價23,500元，創項目第1期及第2期呎價新高。

該盤即時「添食」加推5號價單，涉83伙，實用面積228至458方呎，維持最高7%折扣優惠，折實價約333.13萬至713.23萬元，折實呎價約14,133至15,936元，折實平均呎價14,880元。最低售價為C座1樓單位12，開放式間隔，實用面積228方呎，折實售價約333.12萬元，折實呎價14,611元。

三房買家：價錢較二手吸引

居於北區的韓小姐透露，斥資逾700萬元購入1伙實用面積438方呎的三房單位，作自住用途，雖然對加息「有啲擔心」，但一直等待置業機會，「既然現時搵到自己心儀樓盤，無法擔心太多」。她稱，鍾情項目鄰近工作地點，方便小朋友上學，加上價錢較同區二手屋苑吸引，之前曾入票認購同系第1期，惟未能抽中。另有早前未能成功購入屯門新盤、任職公務員的準買家，有見項目價錢便宜，故希望購入約400方呎的兩房戶，並表示用作自住，即使加息亦沒有所謂。

Wetland Seasons Bay 2期標售出2伙

新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay第2期昨招標售出2伙，其中別墅RV5地下B室，實用面積1,121方呎，連783方呎花園，成交價1,490.93萬元，呎價13,300元；別墅RV5 2樓C室面積757方呎，成交價1,046萬元，呎價13,818元。

市建局西營盤項目截收33意向書

市建局位於西營盤皇后大道西/賢居里項目昨日截收意向，共接獲33份意向書，符市場預期，遞交意向書財團包括華懋集團、中國海外(688)、遠東發展(035)、鷹君(041)、英皇國際(163)、招商局置地(978)及蘭桂坊地產等。項目地盤面積近1.69萬方呎，最高可建樓面約12.15萬方呎，料提供約189伙住宅單位，估值約14.6億至17億元，每方呎樓面地價約1.2萬至1.4萬元。市建局指，項目旨在整理範圍內的土地用途和布局，而現時的賢居里垃圾收集站、公廁及公眾休憩用地將會作原地重置及融入在未來的發展項目內。