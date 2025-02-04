即睇即租個案連環出現！區內客預繳一年15.6萬租屯門海典軒兩房｜租賃市況

祥益地產區域董事黃慶德表示，海典軒1座低層G室，實用面積約457方呎，兩房兩廳間隔。據了解，業主放盤不足24小時旋即成交，租客為區內客，主要鍾情屋苑屬優質私樓，而且附會所設施，加上單位內籠新淨企理，遂便決定租入。此外，業主考慮到租客願意預繳一年租金，決定減租800元，單位最終以月租1.3萬元獲「即睇即租」，呎租約28.4元。

新春假期過後，租賃市場 屯門及荃灣均錄得即睇即租成交，其中屯門海典軒兩房更獲區內客預繳一年租金，涉及金額15.6萬元。

黃慶德稱，如以同類型單位銀行估值約467萬元作計算，該單位的租金回報率約3.3厘。

荃灣映日灣靚裝一房減價1700元租出

中原地產荃灣西站第二分行B組高級分區營業經理林恩信指，荃灣映日灣3座高層F室，實用面積約285方呎，一房間隔。月租叫價1.95萬元，議價後減1,700元或約8.7%，以1.78萬元租出，呎租約46.2元。租客見單位附帶雅致裝修，可直接拎包入住，故即場拍板承租。業主於2019年以564萬元一手買入單位，租金回報約3.8厘。

林恩信續指，荃灣區上月錄得約145宗租賃成交，按月下跌約9%，租務回落，主要是因為聖誕新年過後，1月緊接又有農曆新年，節日氣氛濃厚，租客及業主忙於應節或外遊，睇樓人流及交投同步回落。