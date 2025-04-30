原價再加推 首涉新戶型 SIERRA SEA次輪推302伙 327萬入場

新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」首輪開出紅盤全數沽清，昨(29日)再加推5號價單共135伙，維持最高折扣15%，折實平均呎價11,638元，涉及首推第1座海景單位，整體仍屬原價加推。同時落實周六(5月3日)進行次輪銷售共302伙，當中價單發售288伙，折實價327.16萬元起，將於周四晚上8時截票。

新地代理執行董事陳漢麟稱，項目5號價單涵蓋27伙一房、68伙兩房及40伙三房，折實價331.07萬至899.81萬元，折實呎價10,368至13,533元。

至於次輪價單發售單位，包括39伙一房、170伙兩房及79伙三房，折實價327.16萬至899.81萬元，折實呎價9,992至13,533元，折實平均呎價11,550元。入場單位為Aqua Avenue第5座G2樓F室一房，實用面積311方呎。另有14伙以招標發售，涵蓋7伙Sky Collection及7伙Garden Collection特色戶。

新地副董事總經理雷霆指，項目續以「夢寐以求價」推出，對次輪銷情極有信心，相信會掀起另一輪搶購熱潮。