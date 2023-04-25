原價應市｜University Hill加推 473萬起

新盤市場氣氛漸趨暢旺，正在收票的新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill，昨日加推3號價單，涉61伙。維持最高15%折扣優惠，折實價473.01萬元起，折實平均呎價16,508元；另由恒基地產(012)等6大發展商合作的PARK PENINSULA天瀧，亦部署日內公布銷售安排。

對比首張價單折實平均呎價16,288元，今批單位高約1.4%。新地表示，61伙屬原價加推，戶型涵蓋一房及兩房，實用面積311至451方呎。單位折實價473.01萬至781.18萬元，折實呎價13,614至19,241元。入場單位為漾景閣第3座2樓B1室，一房間隔，面積318方呎，折實價473.01萬元，呎價14,875元。最低呎價為漾景閣5B座2樓A3室，兩房間隔，面積407方呎，折實價554.09萬元，呎價13,614元。3號價單仍保留「科研專才/學術人才現金回贈」優惠，適用於以「建築期付款計劃」入市指定單位的買家，是次涉及29伙或約48%。

另外，天瀧自上周六開放示範單位予公眾參觀後，市場反應熱烈。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝指，參觀人士中約50%來自九龍區，新界及港島區各佔約25%；項目預計日內上載銷售安排，推出首批單位招標發售。天瀧邀請視帝鄭嘉穎及前港姐冠軍陳凱琳「夫妻檔」上陣，為項目拍攝宣傳短片。

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