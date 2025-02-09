厭倦租樓！趁過年後+樓價跌買大啲 租客擲「7球」買葵涌三房(多圖)｜二手樓成交

租轉買二手成交個案持續出現，在樓價及息口持續回落下，促使租客加快入市決定，葵涌芊紅居一個三房單位去年3月放盤，最後減價超過100萬元，獲租客以701.8萬元承接。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，上述成交單位為芊紅居2座高層A室，實用面積約595方呎，三房套間隔，外望開揚景觀。去年3月開價820萬元放盤，及後曾下調至760萬元，惟市況淡靜，再降至738萬元後睇樓量增多，最後以701.8萬元沽出，呎價約11,795元，放盤將近一年累減118.2萬元或約14.4%。