厭倦租樓！趁過年後+樓價跌買大啲 租客擲「7球」買葵涌三房(多圖)｜二手樓成交

租轉買二手成交個案持續出現，在樓價及息口持續回落下，促使租客加快入市決定，葵涌芊紅居一個三房單位去年3月放盤，最後減價超過100萬元，獲租客以701.8萬元承接。
中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，上述成交單位為芊紅居2座高層A室，實用面積約595方呎，三房套間隔，外望開揚景觀。去年3月開價820萬元放盤，及後曾下調至760萬元，惟市況淡靜，再降至738萬元後睇樓量增多，最後以701.8萬元沽出，呎價約11,795元，放盤將近一年累減118.2萬元或約14.4%。
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買家原計劃購入兩房
據了解，買家為租客，搵樓多時，原計劃購入兩房單位，由於二手樓價大幅回落，決定「買大啲、住得舒服啲」，於是鎖定芊紅居三房單位。買家睇中上址多時，認為需再觀望，但見過年後二手交投有所回暖，而且屋苑三房供應有限，隨後大膽還價680萬元，經過連番還價，最終追價21.8萬元，以701.8萬元成交。
許偉業指，原業主早於1998年以288.7萬元未補地價購入單位，持貨約27年，現轉售帳面獲利413.1萬元，單位期內升值約1.4倍。資料顯示，芊紅居位於下葵涌興盛路91號，1998年入伙，共有2座，提供420個單位。