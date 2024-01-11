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地產
2024-01-11 15:36:45

去年二手私樓買賣創新低 首次跌破3萬宗 總成交額按年跌13%｜樓市數據

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受息口及經濟復甦緩慢等因素影響，去年二手私樓買賣再度尋底，創歷史新低。(資料圖片)

受息口及經濟復甦緩慢等因素影響，去年二手私樓買賣再度尋底，創歷史新低。(資料圖片)

綜合土地註冊處數據，2023年全港共錄28,300宗二手私樓買賣登記，按年續跌6%，連跌兩年創歷史新低，更為史上首度跌穿3萬宗大關，涉及成交總值2,433.04億元，按年亦減少13%，同樣連跌兩年，並創近7年最少。去年每宗二手私樓登記平均售價約859.73萬元，按年微跌近4.6%，亦為連續兩年萎縮，並跌穿900萬元水平。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受制息口急升，加上經濟復甦緩慢，去年二手私樓買賣進一步尋底，迭創歷史新低，期望今年能低位反彈、告別低迷。

十大熱賣私人屋苑2022/23登記宗數及變化。(利嘉閣提供) 去年二手私樓登記錄28,300宗，創歷史新低。(利嘉閣提供)

600萬以下物業 逆市交投升

按物業價格劃分，在9個價格組別的登記量中，錄得七跌兩升，當中跌幅最顯著者為1,001萬至1,200萬元組別，共錄得1,733宗登記，按年大跌26%；其次為801萬至1,000萬元組別，共錄3,708宗登記，按年亦減少23%。至於去年買賣登記最活躍的，仍是介乎401萬至600萬元的組別，全年共錄7,988宗登記，按年輕微增加3%。至於400萬元以下組別則激增37%，以5,908宗超越601萬至800萬元組別的5,821宗登記，但亦按年跌17%，而成為年內次多登記的銀碼組別，反映去年樓價回落，低價成交激增，惟卻無力支撐整體成交造好。

去年將軍澳區成交最多

按地區觀察，2023年分區熱賣的三甲排名依次為將軍澳(2,092)、長沙灣/深水埗(1,599)及荃灣(1,576)，當中將軍澳按年跌17%，後兩者則各升81%2%；而去年登記量跌幅最大者為土瓜灣區的855宗，較2022年的1,280宗按年急挫33%。至於旺角/油麻地區及沙田區，亦分別跌17%16%，各錄1,154宗及881宗。

十大屋苑跌多升少 呎價近全挫

按屋苑層面作分析，十大熱賣屋苑去年買賣登記量亦跌多升少，平均呎價亦幾乎全部下挫，反映加息對樓市之影響。數據顯示，日出康城仍力壓嘉湖山莊，成為去年交投最活躍的屋苑，全年登記量達575宗，惟按年也跌15%，為跌幅第三大的熱門屋苑。至於排在次位的嘉湖山莊，去年買賣登記共392宗，按年挫12%，而其平均呎價更跌至8,000元邊緣，只達8,340元，按年跌幅多達13.5%

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日出康城為去年交投最活躍的屋苑，全年登記量達575宗，惟按年跌15%。

日出康城為去年交投最活躍的屋苑，全年登記量達575宗，惟按年跌15%。

新增人口續將帶動成交

前瞻2024年，陳海潮指出，自預算案為樓市減辣後，交投略有回升，加上息口見頂及今年主調為減息，料可刺激之前被扣起的購買力重新入市。此外，專才及高才通移港的新增人口持續增加，對住屋需求極為殷切，相信可帶動入市置業的數量有較明顯上升。綜合今年有較多利好因素拉動下，料全年二手私樓買賣登記量在低基數下，將可大幅反彈，估計有力上試4萬宗，按年冀漲四成。

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