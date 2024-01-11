去年二手私樓買賣創新低 首次跌破3萬宗 總成交額按年跌13%｜樓市數據

綜合土地註冊處數據，2023年全港共錄28,300宗二手私樓買賣登記，按年續跌6%，連跌兩年創歷史新低，更為史上首度跌穿3萬宗大關，涉及成交總值2,433.04億元，按年亦減少13%，同樣連跌兩年，並創近7年最少。去年每宗二手私樓登記平均售價約859.73萬元，按年微跌近4.6%，亦為連續兩年萎縮，並跌穿900萬元水平。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受制息口急升，加上經濟復甦緩慢，去年二手私樓買賣進一步尋底，迭創歷史新低，期望今年能低位反彈、告別低迷。

僅 600 萬以下物業 逆市交投升 按物業價格劃分，在9個價格組別的登記量中，錄得七跌兩升，當中跌幅最顯著者為1,001萬至1,200萬元組別，共錄得1,733宗登記，按年大跌26%；其次為801萬至1,000萬元組別，共錄3,708宗登記，按年亦減少23%。至於去年買賣登記最活躍的，仍是介乎401萬至600萬元的組別，全年共錄7,988宗登記，按年輕微增加3%。至於400萬元以下組別則激增37%，以5,908宗超越601萬至800萬元組別的5,821宗登記，但亦按年跌17%，而成為年內次多登記的銀碼組別，反映去年樓價回落，低價成交激增，惟卻無力支撐整體成交造好。

去年將軍澳區成交最多 按地區觀察，2023年分區熱賣的三甲排名依次為將軍澳(2,092宗)、長沙灣/深水埗(1,599宗)及荃灣(1,576宗)，當中將軍澳按年跌17%，後兩者則各升81%及2%；而去年登記量跌幅最大者為土瓜灣區的855宗，較2022年的1,280宗按年急挫33%。至於旺角/油麻地區及沙田區，亦分別跌17%及16%，各錄1,154宗及881宗。