去年公屋銀主盤存量升逾五成 增幅大過私宅 總存量256伙｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，去年第四季私人住宅銀主盤存量增長放緩，惟同期公營房屋銀主盤存量卻加速增長。截止上月，私人住宅銀主盤存量有196個，第四季按季只增加19個，增幅比第二季26個及第三季35個為少。而公營房屋銀主盤存量有60個，第四季急增14個，增幅比第二季5個及第三季4個明顯為多。 按年方面，去年公營房屋新增銀主盤的上升幅度大於私樓，公營房屋升幅達187%，私人住宅則升169%。但公營房屋銀主盤售出比率卻低於私樓，公營房屋只售出46%，私人住宅售出53%。因此導致公營房屋銀主盤存量大升逾五成，由前年底的39個上升54%至去年底的60個，而私人住宅僅升約三成，由前年底的154個上升27%至去年底的196個。公營房屋銀主盤存量比例亦向上升穿兩成，按年升3個百分點，去年底錄23%，同期私人住宅存量比例則跌破八成，去年底錄77%。

新界區新增銀主盤增幅最顯著 分區方面，去年私人住宅及公營房屋新增銀主盤均以新界區的增幅最顯著，私人住宅新界區升181%，公營房屋新界區升400%，較同類型港九市區的升幅(介乎100%到175%)為高。 惟私人住宅及公營房屋新界區銀主盤的售出比例少於五成，分別錄49%及40%，同類型九龍區售出比例為三區中最高，達六成。故此私人住宅新界區存量按年升43%最多，存量比例亦升4個百分點至39%，而九龍區存量只升11%最少，比例下跌5個百分點至36%。公營房屋新界區存量急增200%，存量比例上升24個百分點至50%，而九龍區存量減少19%，比例大跌26個百分點至28%。