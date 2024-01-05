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地產
2024-01-05 19:30:45

去年地政總署共批39份預售樓花同意書 涉及逾2萬伙｜住宅供應

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去年地政總署共批39份預售樓花同意書 逾2萬伙｜住宅供應

截至去年12月底，全港滾存待批預售單位錄10,345伙。（資料圖片）

地政總署今日5日）公布，去年12月份批出7份預售樓花同意書，合共涉及3,612伙，較11月份的1,072伙，增加2,540伙或約2.4倍，為今年批出數目次高月份。同時，建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，最新顯示已撤回申請預售。

去年地政總署共批39份預售樓花同意書 全年3個月錄得零申請｜住宅供應

由新世界及遠展合作的啟德承景街2號，分3期發展，均於上月獲得售樓紙。（資料圖片）

啟德承景街2號共1305伙獲批

上月已批項目有由新世界017）及遠展（035）合作的啟德承景街2號，分3期發展，均於上月獲得售樓紙，分別涉及291伙、750伙及264伙，合計1,305伙。

同期獲批預售項目還包括，由長實1113）與港鐵066）合作的黃竹坑站港島南岸第3B期及3C期，涉642558伙，合共1,200伙。以及，由王新興集團發展的觀塘道55號項目，涉及807伙；房屋協會旗下元朗洪水橋田心路12號資助房屋，涉及300伙。

總結去年全年共批出39份預售樓花同意書，合共21,258伙，較2022年的21,078伙，增加180伙或約0.9%

去年共收20份預售申請 按年跌六成

另外，去年12月僅接獲1份預售申請，為太古地產1972）旗下柴灣前中巴車廠重建項目第1期，涉及592伙，預計關鍵日期為2026331

該署於去年全年僅收到20份預售樓花同意書申請，涉及10,273伙，按年跌逾六成，創2013年後近10年新低。

截至去年12月底，全港滾存待批預售單位錄10,345伙，較去年1113,447伙，按月少3,102伙或23.1%20219月後最少。

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