去年地政總署共批39份預售樓花同意書 涉及逾2萬伙｜住宅供應

地政總署今日（5日）公布，去年12月份批出7份預售樓花同意書，合共涉及3,612伙，較11月份的1,072伙，增加2,540伙或約2.4倍，為今年批出數目次高月份。同時，建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，最新顯示已撤回申請預售。

由新世界及遠展合作的啟德承景街2號，分3期發展，均於上月獲得售樓紙。（資料圖片）

啟德承景街 2 號共 1305 伙獲批

上月已批項目有由新世界（017）及遠展（035）合作的啟德承景街2號，分3期發展，均於上月獲得售樓紙，分別涉及291伙、750伙及264伙，合計1,305伙。

同期獲批預售項目還包括，由長實（1113）與港鐵（066）合作的黃竹坑站港島南岸第3B期及3C期，涉642伙及558伙，合共1,200伙。以及，由王新興集團發展的觀塘道55號項目，涉及807伙；房屋協會旗下元朗洪水橋田心路12號資助房屋，涉及300伙。

總結去年全年共批出39份預售樓花同意書，合共21,258伙，較2022年的21,078伙，增加180伙或約0.9%。