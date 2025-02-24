去年整體公營房屋買賣登記7304宗 第二市場佔逾58% 連升兩年兼創10年新高｜樓市數據

居屋、公屋及綠置居交投明顯上升

楊明儀指出，去年政府撤辣及放寬按揭利好樓市，加上樓價及息口回落等因素刺激下，價格相宜的居屋、公屋及綠置居深受上車用家歡迎，交投明顯上升，但補地價後的夾屋售價相對較高，部分甚至媲美私樓，故此夾屋市況較為落後。她又稱，去年整體二手公營房屋登記錄7,304宗，與房委會第二市場成交記錄作比對後，當中有4,257宗屬於第二市場買賣，佔比達58.3%。數字較2023年的3,676宗及53.8%，分別上升15.8%及4.5個百分點。第二市場宗數及比例連升2年，進一步升破4,000宗及向上迫近六成水平，齊創2015年有記錄以來近10年新高。受惠公屋富戶政策及新一輪白居二入市帶動，市民的剛性需求強烈，入場價格低的未補地價公營房屋成交增多。