去年新盤撻訂錄263宗 晉環成「撻訂王」 重售單位近半降價逾一成｜新盤撻訂

去年全年新盤撻訂宗數再錄逾200宗，首三季撻訂單位逾七成已實現重售，第四季撻訂單位重售率僅22%，仍待消化。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，去年第一及第二季新盤撻訂宗數共錄101宗，惟第三及第四季卻明顯增加至162宗，大幅上升60.4%。於去年取消交易的一手私人住宅全年錄263宗，有153宗已成功重售，重售比例為58%，顯示撻訂單位大部分已獲買家承接。
楊明儀續指，雖然2023年下半年撻訂宗數增多，但去年首三季的重售比例均逾七成，第一季高達82%，第二季錄74%，第三季錄76%，反映一手撻訂盤源快速被消化。而第四季重售比例只有22%，撻訂單位重新推出市場放售仍需時間。
One Innovale第1及3期撻訂單位已全數重售
在撻訂宗數最多的九個項目中，有六個的重售比例達六成以上。去年全年錄得最多撻訂宗數的一手項目首三位分別是黃竹坑港島南岸一期晉環32宗，火炭星凱‧堤岸29宗及油塘蔚藍東岸22宗。其中，星凱‧堤岸重售比例為69%最高，晉環為41%，蔚藍東岸則暫無單位重售。蔚藍東岸全部撻訂單位均於去年第四季取消交易，故未有單位重售。晉環重售比例偏低，亦因為有近七成撻訂單位於去年第四季取消交易所致。
在撻訂較多的九個項目中，粉嶺One Innovale三期Cabanna及粉嶺One Innovale一期Archway的重售比例為100%，即撻訂單位已全數售出。重售比例較高的項目還包括將軍澳日出康城十期LP10，錄86%，火炭星凱‧堤岸錄69%，長沙灣睿峰錄67%，粉嶺One Innovale二期Bellevue錄64%。
晉環重售單位最多減近三成
至於重售降價幅度方面，晉環13宗撻訂重售，全部原本2021年5月一手售出，重售成交價均下調，當中有6宗，即近一半單位，成交價降幅超過一成。降幅最多是晉環1A座低層D室，實用面積383方呎，原本成交價1,501萬元，呎價達39,191元，單位於2023年7月取消交易，並於同年12月重新以1,060.4萬元售出，呎價27,687元，重售價下降了29%。
另外，星凱‧堤岸20宗撻訂重售中，大部分2021年10月一手售出，有17宗重售成交價錄得下調，降幅全部低於一成，介乎1%到8%。其中降幅最明顯是星凱‧堤岸5座中層A室，實用面積673方呎，原本成交價1,336.1萬元，呎價達19,853元，單位於2023年8月取消交易，並於同年10月重新以1,235萬元售出，呎價18,351元，重售價下降了8%。