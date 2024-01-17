去年新盤撻訂錄263宗 晉環成「撻訂王」 重售單位近半降價逾一成｜新盤撻訂

去年全年新盤撻訂宗數再錄逾200宗，首三季撻訂單位逾七成已實現重售，第四季撻訂單位重售率僅22%，仍待消化。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，去年第一及第二季新盤撻訂宗數共錄101宗，惟第三及第四季卻明顯增加至162宗，大幅上升60.4%。於去年取消交易的一手私人住宅全年錄263宗，有153宗已成功重售，重售比例為58%，顯示撻訂單位大部分已獲買家承接。 楊明儀續指，雖然2023年下半年撻訂宗數增多，但去年首三季的重售比例均逾七成，第一季高達82%，第二季錄74%，第三季錄76%，反映一手撻訂盤源快速被消化。而第四季重售比例只有22%，撻訂單位重新推出市場放售仍需時間。

粉嶺One Innovale三期Cabanna及粉嶺One Innovale一期Archway的重售比例為100%。（資料圖片）