去年樓價累跌6.75% 利嘉閣：今年樓市不乏利好因素 料先跌後回升

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署最新樓價指數一如上月預期跌幅收窄，並創自2002年6月至2003年7月沙士時期連跌14個月後，20年來最長的8個月跌浪。不過，今年樓市不乏利好因素，全年樓價仍有力拗腰反彈。

他指出，去年12月份樓價跌幅略見收窄，主要持續受惠減辣效應及預期息口趨向見頂，抵銷了部分新盤低價開售的影響。展望今年1月份市況，市場因素仍然好淡角力，雖有「新投資者入境計劃」細節推出，惟觀望預算案及愈來愈接近農曆新年的傳統淡市，買賣雙方多審慎觀望，加上期間股市持續下試低位，故料1月份樓價仍受壓，料按月續跌約1%。