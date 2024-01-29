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地產
2024-01-29 14:10:21

去年樓價累跌6.75% 利嘉閣：今年樓市不乏利好因素 料先跌後回升

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利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，今年樓市不乏利好因素，全年樓價仍有力拗腰反彈。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，今年樓市不乏利好因素，全年樓價仍有力拗腰反彈。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署最新樓價指數一如上月預期跌幅收窄，並創自20026月至20037月沙士時期連跌14個月後，20年來最長的8個月跌浪。不過，今年樓市不乏利好因素，全年樓價仍有力拗腰反彈。

他指出，去年12月份樓價跌幅略見收窄，主要持續受惠減辣效應及預期息口趨向見頂，抵銷了部分新盤低價開售的影響。展望今年1月份市況，市場因素仍然好淡角力，雖有「新投資者入境計劃」細節推出，惟觀望預算案及愈來愈接近農曆新年的傳統淡市，買賣雙方多審慎觀望，加上期間股市持續下試低位，故料1月份樓價仍受壓，料按月續跌約1%

陳海潮估計，今年首季樓價在高息環境及新盤低價應市下，季內有機會再跌2%3%。不過，他對今年全年樓價並不太悲觀，因市場陸續有相對利好消息及憧憬出現，包括2月底財政預算案有機會大幅減辣、中央降準釋放資金救市、股市及經濟轉穩帶動樓市亦回暖，以及專才到港持續帶來住屋需求、年中新投資者入境計劃等，也可令樓市間接受惠。綜合上述各項因素，他預料全年樓價仍有力拗腰回升，初步維持全年樓價升5%8%的預測。

今年租金續升 升幅料逾6%

租金走勢方面，去年全年租金累升了6.61%，創了2018年以來6年最大按年升幅。陳海潮指，展望在專才持續到港的新增人口租住需求下，2024年租金可望維持升勢，升幅料與去年逾6%相若。

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