去年洋房成交額突破200億 創3年新高 一手逾1億成交佔半｜豪宅市況

楊明儀續指，其中價值1億元或以上的買賣錄48宗及146.91億元，較2023年32宗及77.03億元，大升50.0%及90.7%。反映受惠撤辣、減息及放寬投資移民至5,000萬元或以上住宅物業，豪宅市場氣氛好轉，加上發展商積極銷售洋房新盤，帶動整體洋房市道暢旺。

利好政策支持，豪宅成交額創3年新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年整體洋房(包括一手及二手，扣除內部轉讓交易計)買賣合約登記錄434宗，總值236.05億元，較2023年的351宗及157.36億元，分別上升23.6%及50.0%。大額洋房新盤成交增加，推升整體金額創2021年340.39億元後的3年新高。

二手大額成交較一手遜色

一手方面，2024年一手洋房買賣(不包括內部轉讓交易)登記錄67宗及135.08億元，較2023年的64宗及74.79億元，上升4.7%及80.6%，金額創2021年後的3年新高。當中逾半為1億元或以上的買賣，錄34宗及116.47億元，較2023年20宗及48.69億元，飆升70.0%及1.39倍。顯示頂級洋房新盤供應罕有，裝修配套優越，較受富豪買家追捧。

二手方面，去年二手洋房買賣(不包括內部轉讓交易)登記錄367宗及100.97億元，較2023年的287宗及82.56億元，上升27.9%及22.3%。當中1億元或以上的只有14宗及30.44億元，較2023年12宗及28.34億元，僅升16.7%及7.4%。二手洋房交投量明顯向上，惟大額成交比例較一手遜色。