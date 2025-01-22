去年第四季新盤貨尾量創21年以來按季次高 中原：料今年首季突破2.3萬伙｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，隨著息口持續回落，樓市氣氛好轉，發展商售樓更趨積極，第四季推盤量增加，而多個貨尾盤去貨理想，以致貨尾量升幅稍有緩和。踏入2025年，一手市場多盤齊發，估計今年首季新盤貨尾可能升到2.3萬伙或以上。

發展商的庫存壓力持續增加，據中原地產研究部數據顯示，2024年第四季一手私人住宅新盤貨尾量22,323伙，數字連升3季，創2003年第四季22,485伙後的21年按季次高，僅低於2023年第四季22,936伙，並已經連續6季高企逾2萬伙水平。

2024年第四季選取361個新盤統計，單位總數134,238伙，登記售出111,753伙，貨尾22,323伙，按季增加169伙，微升0.8%。貨尾比重方面，2024年第四季錄16.6%，按季跌0.1個百分點。一手貨尾消化需時，相信2025年上半年仍然積存超過2萬伙貨尾單位，料成為處於警戒水平的最長時間記錄，將打破2002年第三季至2003年第四季連續6季高於2萬伙水平的時間。

按區域統計，九龍區貨尾按季增加634伙，現有10,724伙，增幅只來自黃大仙(包括啟德)，按季上升1,314伙，因為「維港．雙鑽」、「柏蔚森」第2期及「DOUBLE COAST I」銷情略遜，留有較多貨尾待售，令九龍區貨尾連續3季高企逾1萬宗水平。至於港島區貨尾按季增加574伙，現有3,176伙，主要為北角及香港仔分別增加309伙及258伙。上述地區有三大新盤「海璇」第2B-3期、「101 KINGS ROAD」及港島南岸第3C期「BLUE COAST II」開售。

新界區貨尾則按季減少1,039伙，現有8,423伙，因屯門及將軍澳明顯下降357伙及337伙。這兩區的貨尾盤「黃金海灣」第1期「意嵐」、「NOVO LAND」第3B期、將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」及「海茵莊園」均錄得不俗銷情，以致新界區貨尾量大減逾1,000伙。

2024年第四季貨尾量較多的地區，分別為黃大仙(包括啟德) 5,347伙、屯門1,887伙、元朗1,884伙、將軍澳1,714伙、觀塘1,651伙、何文田1,410伙，香港仔1,244伙。

按發展商計，去年第四季新盤貨尾量增加最多的是新世界發展(017)，按季增加571伙，現有870伙。長江實業集團(1113)增加285伙，有582伙。至於貨尾逾千伙的發展商包括新鴻基地產(016)有3,712伙、恒基地產(012)有3,146伙、會德豐地產有1,829伙，以及信和置業(083)有1,425伙。