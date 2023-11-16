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地產
2023-11-16 14:56:53

去年至今政府住宅地流標數目超前7年總和 仲量聯行：料有更多流標｜樓市走勢

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資料指，2022年至今政府住宅地流標數量達4幅，較前7年(2015年至2021年)共3幅為多。(資料圖片)

資料指，2022年至今政府住宅地流標數量達4幅，較前7年(2015年至2021年)共3幅為多。(資料圖片)

本港樓市持續下行，政府住宅地流標情況亦增多。仲量聯行最新發布的《香港住宅銷售市場綜述》指，2022年及今年至今政府住宅地流標數量，已經超過前7(2015年至2021)的總和，反映普遍發展商對吸納地皮的需求顯著回落。由於施政報告對樓市減辣後，主要新盤推售首日的售出率僅24.6%，在銷售未見改善下，將持續影響發展商投地意欲，預期未來將有更多地皮流標。

去年至今流標量4 7年共3

去年及今年年初至今，政府住宅地流標數量達4幅，較前7年的流標總數3幅為多，地價亦見顯著回落。近期兩幅位於東涌住宅地流標，東涌第106B區和東涌東站第1期，合共可提供1,614個單位，其中東涌第106B區住宅地的標價，對未來北部都會區土地供應，可達到的樓面地價範圍具有借鑑意義。由於東涌和北部都會區均採用了「基建先行」的規劃，當中以東涌目前的鐵路容量，更能應對潛在的人口增長，但市場對於東涌兩幅地皮的投資意欲仍較為冷淡。

今年政府兩幅位於東涌的住宅用地先後流標。(資料圖片)

今年政府兩幅位於東涌的住宅用地先後流標。(資料圖片)

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，施政報告減辣並未能為地產市場注入足夠的活力，二手樓價繼續下跌，一手市場活動亦未如預期復甦。10月施政報告後的兩周內，主要新盤推售的首日售出率只達到了24.6%，而在第3季推出的主要新盤的首日售出率為73.9%。若銷情未見顯著改善，發展商的投地意欲將持續冷淡，目前的市況或對實現長遠私人房屋土地供應目標，帶來挑戰。

樓市持續低迷 影響香港競爭力

在《北部都會區行動綱領》中，政府詳述了北部都會區4大主要區域內的房屋供應，以及主要基礎設施項目的規劃細節和時間表，而北部都會區可提供3,000 多公頃的新發展土地，其中大約1,400公頃在10年內可供發展，將提供超過50 萬個新住宅單位，對城市的長期發展極為重要。李遠峰指，在北部都會區發展更多土地，將會提升香港的競爭力，降低地產成本，提高對外國人才和企業的吸引力，並降低置業難度，幫助改善弱勢社群的生活水平。同時，這些計劃也可以改善政府擇時調控房地產供應的靈活性，惟問題是，若樓市持續低迷，政府實現目標需要更長時間。

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海外專才流入 不能舒緩地產市場問題

另外，仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指，儘管政府正積極吸納外來人才，或會增加住屋需求，但非本地人才流入，並不能舒緩地產市場的問題。如果合適的工作機會無法相應增加，非本地人才離開的速度，或將與其流入速度旗鼓相當。鑑於目前已落成未售出的單位數量已增至18,300個，為2007年以來的最高水平，更多的規劃確定性和投資誘因，對重建發展商的信心至關重要。她認為，政府應考慮改善現行的土地招標程序，甚至考慮重新推出土地拍賣，以提高賣地計劃的效率。

近年政府積極吸納外來人才，推出「高才通」計劃，仲量聯行認為，此舉或會增加住屋需求，但不能舒緩地產市場問題。(資料圖片)

近年政府積極吸納外來人才，推出「高才通」計劃，仲量聯行認為，此舉或會增加住屋需求，但不能舒緩地產市場問題。(資料圖片)

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