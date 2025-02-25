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地產
2025-02-25 11:48:21

去年逾2.4萬伙私宅落成 創20年新高 超差估署預測近9%｜一手市況

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去年逾2.4萬伙私宅落成 創20年新高 超差估署預測近9%｜一手市況

去年逾2.4萬伙私宅落成 創20年新高 超差估署預測近9%｜一手市況

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新盤供應量為影響樓價重要因素，去年落成量再創新高，超越差估署原本全年預測量近9%，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，這是因部分原於2023年落成的項目延遲所致，估計2025年落成量將趨向平穩，初步料約1.9萬至2萬伙水平。

根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，202412月份全港共有15個項目，合共5,584個私人住宅單位落成，創268個單月新高，並較十一月份的4,041伙增加38%；去年全年共有64個項目、涉及24,263伙私宅落成，超越差估署原本全年預測量近9%，並較2023年全年的13,851伙增加75%，創自2005年以來的二十年新高。

去年全年共有64個項目、涉及24,263伙私宅落成，超越差估署原本全年預測量近9%，並較2023年全年的13,851伙增加75%。

去年全年共有64個項目、涉及24,263伙私宅落成，超越差估署原本全年預測量近9%，並較2023年全年的13,851伙增加75%。

新界落成單位最多佔50%

按地區劃分，2024年全年新界區共有19個項目、合共11,556個單位落成，佔整體比例約47.6%；九龍區共有28個項目落成，涉及單位總數11,015伙，佔整體私宅落成量約45.4%；港島區則有17個項目落成，涉及1,692伙，佔整體私宅落成量約7.0%

根據資料顯示，十二月份本港共有15個私宅項目正式落成，當中規模最大的是啟德「天璽•天」1期及2期，涉及1,490伙；其次為九龍灣「泰峯」涉及的807伙；至於，將軍澳日出康城「凱柏峰II(644)、「凱柏峰III(644)及凱柏峰I (592)、啟德「澐璟」(582)、筲箕灣「傲華」(156)、筆架山龍庭里8(133)、旺角豉油街16(126)、跑馬地「One Jardine's Lookout(123)、香港仔「澄天」(110)、鴨脷洲「Coasto(93)、元朗大棠路111(82)、九龍塘德雲道6(1)及上水金錢(DD92 LOT2598 R.P.) (1)亦於期內竣工。

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去年全年動工量累計5,030伙，較2023年的12,018伙減少58%，創有紀錄以來的二十三年新低。

去年全年動工量累計5,030伙，較2023年的12,018伙減少58%，創有紀錄以來的二十三年新低。

12月再錄「零動工」 屬去年內第三次

動工量方面，陳海潮稱，去年動工進度滯後，根據屋宇署發表的最新數據，2024年12月份全港未有私人住宅項目動工，為繼六月及十一月後的年內第三度「零動工」。至於，去年全年動工量累計5,030伙，較2023年的12,018伙減少58%，創有紀錄以來的二十三年新低。

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