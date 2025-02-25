去年逾2.4萬伙私宅落成 創20年新高 超差估署預測近9%｜一手市況

新盤供應量為影響樓價重要因素，去年落成量再創新高，超越差估署原本全年預測量近9%，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，這是因部分原於2023年落成的項目延遲所致，估計2025年落成量將趨向平穩，初步料約1.9萬至2萬伙水平。

根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2024年12月份全港共有15個項目，合共5,584個私人住宅單位落成，創268個單月新高，並較十一月份的4,041伙增加38%；去年全年共有64個項目、涉及24,263伙私宅落成，超越差估署原本全年預測量近9%，並較2023年全年的13,851伙增加75%，創自2005年以來的二十年新高。